Mediemogul Murdoch taber kampen om Sky til amerikanske Comcast i historisk budrunde

(ARKIV) Rupert Murdoch og hans medieselskab 21st Century Fox kæmpede til det sidste for at overtage kontrollen med Sky, som Murdoch selv har stiftet. Sky, der her er tilskuer til US Open-finalen i tennis for mænd i for et år siden, må imidlertid se amerikanske Comcast løbe med Sky, efter et bud på næsten en kvart mia. kr. FOTO: AFP/Jewel SAMAD

Det blev amerikanske Comcast, der løb med sejren i kampen om at overtage den europæiske medievirksomhed Sky.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Wall Street Journal.

I en usædvanlig auktion, som blev afholdt lørdag i London, endte Comcast med at byde 38,8 mia. dollar – eller 246 mia. kr. – for at få fingre i Sky, der har sit udgangspunkt i England og blandt andet er kendt for sine nyheds- og sportskanaler. Dermed vippede Comcast 21st Century Fox, der er ejet af mediemogulen Rupert Murdoch, af pinden.

Auktionen blev afholdt af de britiske myndigheder for at få afsluttet en budkrig om Sky, der har kørt i knapt et år, efter at Murdoch sidste efterår besluttede at sælge en større del af aktiverne i 21st Century Fox, herunder Fox' 39 pct. af Sky, til Disney.

Comcast vil ikke lade Disney få Sky

Comcast ville imidlertid ikke overlade Sky til Disney, og kastede sig derfor ud i en budkrig. I første omgang forsøgte Comcast at overbyde Disney og snuppe hele den store bid af 21st Century Fox, men kunne ikke følge med Disney, der sluttede med at byde 71 mia. dollar eller 452 mia. kr. for hele herligheden.

I stedet gik Comcast alene efter at overtage kontrollen med Sky, der ud over 21st Century har en række mindre aktionærer. Det fik Murdoch, der oprindeligt stiftede Sky, til selv at gå ind i kampen om mediaselekabet via 21st Century Fox, og byde på medieselskabet får at sikre sig fuld kontrol. Noget, Murdoch har forsøgt før.

I juli i år var Murdoch tæt med at løbe med sejren, da de britiske myndigheder godkendte, at han kunne overtage de resterende aktier i Sky. Men det fik ikke afsluttet sagen.

Comcast bød ti pct. mere end nødvendigt

Derfor endte budkrigen lørdag i en auktion, hvor deltagerne ikke på forhånd kendte modstanderens bud. Det betyder ifølge Wall Street Journal, at Comcast bød omkring ti pct. mere, end hvad der var nødvendigt for at slå 21st Century Fox.

Fusionen mellem Comcast og Sky vil cementere Comcasts position på et internationalt mediemarked, hvor det i høj grad handler om at sikre sig adgang til så mange loyale slutbrugere som muligt. Ifølge Wall Street Journal vurderer Comcasts ledelse, at fusionen vil øge deres brugerbase med 53 mio. brugere og gøre det mere attraktivt at investere i teknologi, programmering og rettigheder til sportsbegivenheder. Samtidig spreder Comcast sig uden for USAs grænser, hvilket vil brede virksomhedens indtægtsgrundlag ud.

Hvad der nu sker med 21st Centurys 39 pct. af Sky er ikke helt klart.