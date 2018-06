»Har man et troværdighedsproblem i store dele af befolkningens øjne, er det jo ikke befolkningen, der skal gøre noget ved det - det er medierne«

I 1992 meldte Bjarne Corydon sig ind i Socialdemokratiet. For mange er politik nok også den umiddelbare association, man får med den 45-årige chefredaktør.

Det er socialdemokraten. Stabschefen for Thorning. Finansministeren. Seneste led i titelkæden er »publicisten«. Den kommer efter at Corydon satte sig ved rørpinden hos Dagbladet Børsen i januar. Når man ser på udviklingen i årets magtanalyse, er han dog ikke i tvivl om, at medierne har nogle »åbenlyse udfordringer«.

»Jeg tror, at der er to dele. Det ene er selvfølgelig innovation, når man skal nå borgerne. Det andet er troværdigheden og at blive opfattet som fair i en polariseret tid, hvor rigtig mange mennesker efterhånden er ved at vende sig til, at alle udsagn skal tjekkes to gange, inden man stoler på dem.«

Hvordan kan man styrke troen på at være fair og troværdige?

»Det tror jeg ikke, at der er et snuptag til. Det ligger i hele ens virke og måde at bedrive journalistik på. Jeg tror bare, at man gør klogt i at tage udfordringen til sig som branche. Hvis man har et troværdighedsproblem i store dele af befolkningens øjne, så er det jo ikke befolkningen, der skal gøre noget ved det - det er medierne.«

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: Bjarne Corydon Født: 1. marts 1973 i Kolding. Karriere 2018: Begynder som chefredaktør og adm. direktør på Dagbladet Børsen.

2015: Forlader dansk politik til fordel for toppost i konsulentfirmaet McKinsey

2011: Udpeget som finansminister fra 3. oktober 2011 til 28. juni 2015.

2011: Opstillet for S i Esbjerg og valgt til Folketinget.

2005-2011: Stabschef for Helle Thorning-Schmidt og leder af Analyse- og Informationsafdelingen i Socialdemokratiet.

2000-2005: Politisk-økonomisk rådgiver for den socialdemokratiske ledelse på Christiansborg.

1996: Barselsvikar for Helle Thorning-Schmidt i EU-Parlamentet.

1992: medlem af Socialdemokratiet. Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2000. Privat: Gift med Nina Eg Hansen, som han har fire børn med. Inkarneret fan af fodboldklubben Liverpool og bosat på Amager. /ritzau/

Det er ikke første gang, at magtanalysens panel stifter bekendtskab med Corydon. Han er nummer 75 i år, men tilbage i 2014 var den daværende Finansminister udpeget som en del af den mest magtfulde duo i Danmark i fællesskab med Margrethe Vestager. Den danske Konkurrencekommisær ligger fortsat nummer tre.

Han påpeger, at det ikke er en nødvendighed for samfundet, at chefredaktører placerer sig højt i magtanalyser og uddyber, at det er naturligt at koncerndirektørerne anses for vigtige.

»Vi står i en opbrudstid for mediebranchen, og nogle af de beslutninger, som de træffer, sætter lange spor. Men samlet set har de store spillere, der svinger taktstokken på dette marked, selvfølgelig en interessant rolle i forhold til, hvordan det her samfund ser ud om 20 eller 30 år.«

