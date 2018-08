Gyldendal mere end halverer helårsforventninger

Privatmarkedet har været udfordrende for forlagskoncernen Gyldendal i årets første halvår og derfor nedjusterer selskabet sine forventninger til årets resultat.

Gyldendal venter nu et resultat før skat på 20 mio. kr., fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen. Tidligere var forventningen et resultat på samme niveau som i 2017, hvor det lød på 45 mio. kr.

Selskabet har i samme ombæring valgt at offentliggøre foreløbige hovedtal for første halvår 2018. Omsætningen var en smule over resultatet i perioden året før - 362 mio. kr. mod 346 mio. kr. -, mens driftsresultatet (EBIT) faldt.

Her måtte selskabet tage til takke med et minus på 45 mio. kr. Første halvår 2017 lød det på et underskud på 29 mio. kr.

Indtjeningen var negativt påvirket af lagernedskrivninger på bøger, som ikke "havde mødt den ventede efterspørgsel fra private forbrugere."

Den digitale omsætning på uddannelsesområdet var derimod på niveau med forventningerne. De foreløbige tal viser, at det i årets første halvår lød på 109 mio. kr. mod 91 mio. kr. året før.

Gyldendals halvårsrapport for 2018 bliver offentliggjort 23. august.

