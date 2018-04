Fox tager nye skridt i mulig overtagelse af Sky

Det amerikanske medieselskab 21st Century Fox har tilbudt at sælge Sky News til Walt Disney.

Det sker for at imødekomme de britiske tilsynsmyndigheder, der er kritiske over for, at Rupert Murdochs selskab kan få for stor indflydelse på mediebilledet i Storbritannien.

Det skriver Bloomberg News.

Fox har tilbudt en juridisk adskillelse af Sky News fra Fox samt en finansieringsgaranti af nyhedsmediet i 15 år.

Bloomberg skriver også, at Disney er interesseret i at erhverve Sky News, uanset om Disneys bud på det meste af Fox går igennem. Det er ifølge Fox et skridt, der vil sikre uafhængigheden i Sky News.

De britiske tilsynsmyndigheder er bekymret for, at det britiske medieselskab Sky kan opretholde sin uafhængighed, hvis det kommer under Rupert Murdochs vinger. Det er en ting, der muligvis kunne sætte en stopper for, at Fox kan erhverve de 61 pct. af af Sky, som Fox ikke allerede ejer.

»Vi har foreslået et sæt løsninger, der vil løse alle spørgsmål og bekymringer, der har været i forbindelse med transaktionen. Vi glæder os til endelig at afslutte denne erhvervelse på en rettidig og hurtig måde,« siger Gerson Zweifach, der er generaldirektør i Fox, ifølge Bloomberg News.

MØDTE KONKURRENCE I FEBRUAR

Fox havde tidligere tilbudt at finansiere Sky News i ti år samt skabe en uafhængig bestyrelse for at imødekomme ønsket om at gøre Sky News uafhængigt.

Fox gav i december et bud på 1075 pence per aktie for den resterende del af Sky. Overtagelsen er ad flere omgange blevet udskudt af de britiske myndigheder.

I februar mødte i Fox konkurrence fra det amerikanske selskab Comcast, der talte om at give et højere bud på 1250 pence per aktie - eller 31 mia. dollar. Det bud er dog ikke officielt blevet til noget endnu.

At overtage den del af Sky, som Fox ikke allerede ejer, er en del af en bredere plan om at sælge flere andre dele af Fox til Walt Disney.

/ritzau/FINANS