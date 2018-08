Forlist medieromance i USA - anklager om løgn og sagsanlæg på milliard

Tribune Media har nemlig valgt at aflyse planerne og har i stedet valgt at sagsøge Sinclair Broadcast Group for 1 mia. dollar, skriver Bloomberg News.

Beslutningen fra Tribune Media blev meldt ud torsdag, hvilket var, tre uger efter at den amerikanske myndighed Federal Communications Commission havde kritiseret Sinclair Broadcast Groups indsats og ærlighed i forbindelse med at belyse konkurrenceforholdene i fusionen mellem de to rivaler. En fusion, som reelt ville betyde, at Sinclair Broadcast Group overtager Tribune Media.

Tribune Media har samtidig stævnet Sinclair Broadcast Group ved retten i Delaware for "Sinclairs substantielle brud" på fusionsaftalen, skriver Bloomberg News. Kravet om erstatning lyder på 1 mia. dollar for de tab, som Tribune har lidt.

I forbindelse med fusionen var der lagt op til, af hensyn til konkurrencen og dominansen på markedet, at flere tv-stationer skulle frasælges, men myndighederne stillede blandt andet spørgsmålstegn ved, om Sinclair reelt var køberen bag en tidligere direktør fra bilbranchen uden erfaring fra tv-branchen, som skulle købe WGN-TV i Chicago. Myndighederne stillede sig også tvivlende over for køberne til frasalg i Maryland, Dallas og Houston.

Derfor skulle en dommer gennemføre en høringsproces, hvilket ville forsinke en eventuel fusion i månedsvis.

- Denne usikkerhed og forsinkelse ville være skadelig for vort selskab og vore aktionærer, udtaler Peter Kern, topchef i Tribune Media, i en meddelelse.

Aktien i Tribune Media stiger torsdag med 2,9 pct., mens Sinclair Broadcast Group må se sine aktier falde med 2,6 pct.