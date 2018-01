Facebook begrænser nyhedsstrøm for at gøre plads til venner

Facebook har torsdag oplyst, at det vil gennemføre store opdateringer af sit system. Det sker for at sætte familiemedlemmer og venner over kendte og fansider i brugernes nyhedsstrøm.

Det vil ifølge Facebook selv føre til, at folk vil bruge mindre tid på det sociale medie.

Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, har tidligere sagt, at det er en prioritet for Facebook, at man skal bringe folk tættere sammen ude i den rigtige verden.

Nyheden om den nye opdatering, der vil blive rullet ud globalt i de kommende uger, skal hjælpe det mål på vej.

- Mens vi ruller dette ud, vil man se mindre offentligt indhold fra virksomheder, mærkevarer og medier på Facebook, siger Zuckerberg i en opdatering på sin Facebook-side.

- Og det offentlige indhold man ser, det skal leve op til den samme standard. Det skal lægge op til meningsfulde møder mellem mennesker, siger Zuckerberg.

Den nye nyhedsstrøm vil blandt andet betyde, at brugernes tid på Facebook bliver mere "værdifuld".

- Det her er en stor forandring, siger produktmanager på Facebooks nyhedsstrøm John Hegeman til AFP.

- Folk vil faktisk bruge mindre tid på Facebook, men vi har det godt med beslutningen, fordi det vil gøre deres tid på Facebook mere værdifuld. Det vil i sidste ende være godt for vores forretning, siger han.

Google, Twitter og Facebook er blevet kritiseret for at tillade falske nyheder i at blive spredt til befolkningen. Det skete blandt andet forud for det seneste præsidentvalg i USA.

Facebook har indført en serie af ændringer i sit system for at tage hånd om problemet.

- Vi gør en masse for at reducere mængden af dårligt indhold på Facebook. Denne opdatering handler mere om, at vi vil styrke de ting, som folk sætter pris på, siger Hegeman.