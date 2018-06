Facebook indrømmer: Brugerdata delt med kinesiske producenter

Nye tråde i fortællingen om Facebooks datadelings-»partnerskaber« strækker sig nu til Asien. Det var ikke kun Apple, BlackBerry, Microsoft og Samsung, der havde partnerskabsaftaler om at indsamle brugerdata gennem Facebook. Tirsdag kom det frem, at teknologigiganten har haft haft delingsaftaler med mindst fire kinesiske elektronikproducenter, der alle har en ting til fælles: Et tæt forhold til det kinesiske styre.

Nyhederne om at Facebook har leveret fortrolig adgang til Facebooks API til kinesiske elektronikproducenter som Huawei og TCL rejser berettigede bekymringer. Senator Mark Warner DEL CITAT

De såkaldte »partnerskaber« har strukket sig fra 2010 til i dag og indebærer delingen af brugerdata med henholdsvis Lenovo, Oppo, TCL og telemastodonten Huawei, der ifølge The New York Times har været på den amerikanske radar som en trussel mod den nationale sikkerhed. En talsperson fra det sociale netværk udtaler, at Facebooks samarbejde med de fire producenter var »kontrollerede fra begyndelsen«.

»Vi godkendte den Facebook-oplevelse, som disse virksomheder skabte,« lød det fra vicedirektøren for mobilsamarbejde Francisca Varela, ifølge Bloomberg.

Hun understreger, at »al information fra dette integrerede samarbejde med Huawei var gemt på enheden (mobiltelefonen, red.) og ikke på Huaweis servere«.

De over 60 »partnerskaber«

Udmeldingen kommer i kølvandet på, at The New York Times i forrige uge beskrev, hvordan mere end 60 elektronikfabrikanter har haft adgang til brugerdata fra Facebook og i visse tilfælde til oplysninger om specifikke brugere og deres venner. Ifølge virksomheden har »partnerskabsaftalerne« været et led i at integrere platformen på flere mobilenheder. Men nogle eksperter har vist sig skeptiske overfor forklaringen.

»Man kan måske tro, at Facebook eller mobilfabrikanten er troværdige, men problemet er, at mere og mere data bliver samlet på mobilenheden - og hvis det kan blive tilgængeligt for enhedens andre apps, kan det skabe seriøse privatlivs- og sikkerhedsrisici,« forklarede Serge Egelman, der forsker i mobilappsikkerhed ved Berkeley, dengang til avisen.

Efterfølgende har Facebook lukket mere end halvdelen af samarbejdsaftalerne i USA, og samtidig skal samarbejdet med Huawei være afsluttet senere på ugen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dertil kommer, at de resterende tre kinesiske partnerskaber ifølge Facebook skal følge trop.

Artiklen fortsætter under billedet Tilbage i april var Facebooks topchef Mark Zuckerberg til en afhøring i den amerikanske kongres omkring det sociale netværks håndtering af brugerdata. Siden har han også været indkaldt for Europa Parlamentet. Foto : ALEX WONG

Senatorer på barrikaderne

Tilbage i USA har topchefen Mark Zuckerberg et stadig mere blakket ry blandt lovgiverne. Tidligere på året stod den 34-årige topchef skoleret i den amerikanske kongres, og sidenhen har Facebook meldt ud, at man ifølge Reuters »så frem til at se på ethvert spørgsmål som Handels Kommiteen måtte have«.

Meldingen fra kongressen lyder dog, at Facebook stadig ikke har besvaret de hundredevis af skriftlige spørgsmål, som kongresmedlemmer har sendt siden afhøringen i april. Problematikken har bredt sig til de politiske lag, og tirsdagens udmeldinger lader til kun at få bølgerne til at gå højere i et i forvejen oprørt hav.

»Nyhederne om, at Facebook har leveret fortrolig adgang til Facebooks API (Applikations Programmerings Interface, red.) til kinesiske elektronikproducenter som Huawei og TCL, rejser berettigede bekymringer,« lød det fra Virginias senator Mark Warner sent tirsdag, ifølge Bloomberg.

Han uddyber, at bekymringerne omkring Huawei ikke er nye, da der siden 2012 har været rapporter, som peger på tætte bånd mellem Kinas Kommunistiske Parti og elektronikgiganten.

»Jeg ser frem til at lære mere om, hvordan Facebook har sikret, at deres brugeres information ikke var sendt til kinesiske servere.«