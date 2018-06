Disney: Længe ventet animationsfilm får utrolig weekendstart i USA

Cheferne hos Walt Disney Company kan mandag med glæde læse indtjeningsrapporterne fra weekendens biografsalg for selskabets nye animerede spillefilm, "Incredibles 2", som slog alle rekorder for den type film på sin første weekend.

Ifølge Bloomberg Intelligence blev der solgt for mere end 180 mio. dollar biografbilletter til filmen i USA, og holder tallene hele vejen igennem, så er der udsigt til, at filmen kan skrabe mere end 500 mio. dollar hjem i USA og mere end 1 mia. dollar i kassen på verdensplan, vurderes det af eksperter.

Billetsalget til "Incredibles 2" i weekenden var 18 pct. højere end forventet og 33 pct. bedre end den hidtidige rekord for animerede film, "Finding Dory". Desuden lå indtægterne 157 pct. over niveauet af den første Incredibles-film.

Disney har også brug for en succes, da billetsalget for "Solo: A Star Wars Story" skuffede for nogle uger siden ved sin debut. Billetsalget er dog stigende i USA i 2018, hvilket skyldes flere af Disneys succeser, herunder "Incredibles 2" og succesen med den seneste Avengers-film.

Mandag er der dog ikke belønning til aktien i Disney, som falder 1,5 pct. Det skyldes blandt andet en nedjustering af anbefalingen af aktien fra "hold" til "sælg" fra Pivotal Research. Ifølge Pivotal reflekterer den senere tids kursfremgang for Disney ikke, at selskabet kan se frem til at skulle betale mere for 21st Century Fox, efter at Comcast har meldt sig i en budkrig om selskabet, som Disney ellers har en betinget aftale om at overtage.

Onsdag i sidste uge gjorde Comcast nemlig alvor af rumlerierne og bød 35 dollar per aktie i 21st Century Fox, hvilket værdisætter selskabet til 65 mia. dollar. Tilbuddet til aktionærerne i 21st Century Fox er bygget op om kontantbetaling, mens Disneys aftale om at overtage 21st Century Fox baserer sig på en betaling i aktier. Samtidig er Comcasts bud ifølge koncernen selv 19 pct. over Disneys bud.

/ritzau/FINANS