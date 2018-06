»Det er måske ikke så overraskende, at man ikke opfatter os som magtbastioner som tidligere«

DRs generaldirektør har måttet lægge ryg til en del prædikater. »Stjerne-djøf’eren«. »Spejder-moral«. At være for stille i den offentlige debat og ikke at være det kulturelle »fyrtårn«, der blev efterlyst af daværende kulturminister Per Stig Møller (K) i 2011. Kort sagt: »en dødssyg djøf’er«.

Det betyder dog ikke, at den 54-årige jurist ikke har meninger. Til spørgsmålet om hvorvidt hun kan udfylde rollen som kulturelt pejlemærke, har svaret tidligere været:

»Nej, men det betyder ikke, at jeg ikke har holdninger til det indhold, vi laver (...) Jeg bliver aldrig selv kreativ, men jeg forstår mekanismerne, og hvad der skal til for at få et godt produkt ud til danskerne.«

Samtidig har hun også hædersbevisninger. Udtryk som »dygtig«, »velforberedt«, »overblik« og »leder« er en integreret del af fortællingen om juristen, der fører taktstokken i Danmarks største mediekoncern. En generaldirektør, der ikke råber højt i offentligheden, men som er i færd med at navigere gennem en historisk spareøvelse og samtidig skal forene egoer, så der trækkes i samme retning.

BLÅ BOG: Maria Rørbye Rønn Født 25. januar 1964 Karriere 2011: Generaldirektør i DR

2010: Konstitueret generaldirektør

2009: DR, direktør, DR Jura, Politik og Strategi

2007: DR, underdirektør, DR Juridisk og Politisk Sekretariat

2001: DR, chef for DR Jura

1999: DR, souschef for DR Jura

1995: DR, advokat i DR Ophavsret

1993 : Kulturministeriet, fuldmægtig i Ophavsretskontoret 1993: Advokatbestalling, Justitsministeriet

1990: Justitsministeriet, dommerfuldmægtig ved Retten i Odense Uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 1990. Andet 2012: Medlem af bestyrelsen for IT-Universitetet Siden

2011: Næstformand i bestyrelsen for Ritzaus Bureau A/S Kilde: DR Kommunikation / Mediawatch

Men Maria Rørbye Rønn ser også udfordringerne. Når det handler om, hvad der skal til for, at medierne bliver mere relevante, har kalkulen flere perspektiver.

»Det er præcis kerneudfordringen: Relevans. Et stort publikum, der sidder tryllebundet og ser TV-Avisen eller læser en lang artikel i en morgenavis er ikke nogen selvfølge. Tværtimod, og så er det måske ikke så overraskende, at man ikke opfatter os som magtbastioner som tidligere. Det kræver en særdeles stor indsats, hvis man fortsat skal være relevant i et moderne medielandskab,« skriver generaldirektøren i en mail til Berlingske.

Hvad skal medierne som branche så sætte fokus på i fremtiden?

»Forskellige medier skal selvfølgelig sætte fokus på forskellige ting. En gennemgående ting, i hvert fald for public service medier, er, at tilbuddene til de unge skal gentænkes med et digitalt fokus. Til en vis grad har det altid været svært at nå de unge, men udenlandske giganter og et væld af tilbud gør det mere vanskeligt end nogensinde. Så hvis jeg skal pege på et enkelt fokus for fremtidens DR, er det fortsat at være relevant for de unge.«

