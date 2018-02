Dansk svømmestjerne bliver radiovært på DR

Den tidligere topsvømmer Lotte Friis har svømmet flere medaljer hjem til Danmark, men til marts tager hun et nyt spring.

29-årige Lotte Friis bliver nemlig radiovært i DR, skriver DR på sin hjemmeside.

»I mange år har jeg drømt om, at jeg en dag ville få arbejde inden for radio eller tv, og da jeg i april sidste år gik på pension som svømmer, blev det mit store mål at få job i denne branche. I dag er det en realitet,« siger Lotte Friis til DR og fortsætter:

»Jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang på P4 og glæder mig helt vildt til samarbejdet med Kasper og resten af teamet hos DR i Aarhus.«

Lotte Friis vil fremover blive fast vært på programmet "Formiddag på 4'eren", der bliver sendt mandag til fredag på P4 fra klokken 10.03-12.00.

Her skal hun sidde i studiet med programmets anden vært, Kasper Harboe.

Lotte Friis har i sin karriere som svømmer blandt andet sikret Danmark OL-bronze, VM-guld og en verdensrekord i 1500 meter fri på kortbane.

Hun indstillede sin professionelle svømmekarriere sidste forår og har siden da blandt andet arbejdet som svømmekommentator på TV2.

Hos DR er P4-redaktør Lars Daneskov glad for at have fået Lotte Friis med på holdet.

»Hun er bare 30, når hun starter, men har allerede oplevet mere end de fleste - og har lyst til mere. Det er ikke de værste egenskaber for en radiovært,« siger han til DR.