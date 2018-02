CBS og Viacom undersøger mulighederne for en fusion

CBS og Viacom sagde torsdag, at tv-stationernes bestyrelser har dannet en fælles komite, der skal undersøge muligheden for en fusion. Arkivfoto.

Det er for anden gang i to år, at Shari Redstone, der er vicebestyrelsesformand i begge virksomheder, har prøvet at samle de to tv-stationer, efter de gik hvert til sit i 2006. Det skriver The Wall Street Journal.

Shari Redstone kontrollerer sammen med sin far, Sumner Redstone, både CBS og Viacom, med en cirka 80 pct. bestemmende aktiepost i hver virksomhed, gennem deres fælles holdingselskab National Amusements Inc.

Ifølge Shari Redstone har begge virksomheder brug for større volumen, for at kunne konkurrere mod større rivaler. Hendes udtalelser kommer, efter at AT&T har udmeldt, at den forsøger på at købe konkurrenten Time Warner. Og fordi Walt Disney afventer en aftale om at købe størstedelen af 21'st Century Fox' underholdningsaktiver.

National Amusements har i en udtalelse sagt, at selskabet støtter de træk, som både CBS og Viacom har taget mod at udforske en mulig aftale om fusion. En aftale som National Amusements tror kan give værdi til aktionærerne på længere sigt.