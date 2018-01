BT og MetroXpress får ny chefredaktør

Michael Dyrby, tidligere nyhedsdirektør på TV 2, tiltræder den 1. februar som ansvarshavende chefredaktør for BT og Metroxpress. Michael Dyrby skal stå i spidsen for relanceringen af BT og Metroxpress, som blev bebudet, da de to stærke medier gik sammen sidste år.

Det skriver BT.dk.

»Jeg er stolt over, at Michael Dyrby har påtaget sig opgaven med at løfte BT og Metroxpress. Det er en vanskelig opgave, som kræver erfaring, mod og en stærk forståelse for journalistikkens muligheder i en digital tid«, siger Anders Krab Johansen, koncernchef for Berlingske Media og tilføjer:

»Michael er en af de dygtigste i markedet. Han har bevist, at han kan drive og udvikle medier. Samtidig har han en rigtig god journalistisk næse. Jeg har selv haft ham som chef, så jeg ved, at medarbejderne får en chef, der er til at snakke med, men som vil fremad.«

Fra 2010 til 2015 var Michael Dyrby nyhedsdirektør for TV 2, hvor han var medlem af direktionen med ansvar for nyhedsafdelingen og sporten. Hans karriere på TV 2 startede i 1994, og han stod blandt andet bag lanceringen af TV 2 News i 2006.

Den nuværende ansvarshavende chefredaktør for BT og Metroxpress, Jens Grund, stopper. Jens Grund har gennemført sammenlægningen af de to medier professionelt og nået sine organisatoriske og journalistiske mål.

Anders Krab-Johansen takker Jens Grund for hans arbejde med at samle de to medier.

»Jens har gjort en uvurderlig indsats for huset med sin professionalisme, og jeg ønsker ham held og lykke fremover,« siger han.