Børsen siger farvel til centrale lederskribenter: »Vi vil være mere analytisk funderet«

Da den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon overtog jobbet som ansvarshavende chefredaktør på avisen Børsen i starten af 2018, var det blandt andet for at sikre Børsen vækst med fokus på kvalitetsjournalistik og et mål om flere læsere. Den nye strategi indbefatter også et markant skifte i linjen på avisen, hvilket nu begynder at skinne igennem.

I fredags blev hidtidige debatredaktør og lederskribent på Børsen Thomas Bernt Henriksen nemlig skiftet ud til fordel for en række nye profiler, og med Thomas Bernt Henriksens farvel bliver det også et farvel til lederskribenterne Amalie Lyhne og Ole P. Kristensen.

Chefredaktør Bjarne Corydon forklarer, at det skyldes at opgør med eksterne lederskribenter på avisen.

»Vi siger farvel til vores eksterne bidragsydere, og det sker under filosofien af, at ledere på Børsen, det er noget, som skrives af folk internt på Børsen,« siger Bjarne Corydon.

I fremtiden skal en ny perspektivredaktion ifølge Bjarne Corydon blandt stå for at skrive avisens ledere. Redaktionen vil erstatte den gamle debatredaktion, og det er her, den primære årsag bag den store udskiftning findes.

I den nye perspektivredaktion vil profiler som finansanalytikeren Steen Bochian, den nyansatte nyhedsdirektør Nikolaj Sommer, Niels Lunde, men også Bjarne Corydon selv nu tage plads.

»Det handler om, hvad vi gerne vil tilbyde vores læsere, og der går vi i den retning, at det bliver tungere i forhold til indsigt, og at vi vil være mere analytisk funderet,« siger Bjarne Corydon.

En mindre liberal linje

Nu tidligere lederskribent Ole P. Kristensen har tidligere udtalt til Journalisten, at den nye strategi tyder på et mere »teknokratisk« kursskifte, som bunder i en tro på, at landet kan styres af økonomer.

Han forklarer dog, at det ikke er tydeligt, hvor den nye strategi præcist er på vej hen, og han mener heller ikke, at Børsen manglede de analytiske kvaliteter før.

»Der er jo ingen, der kan være modstander af fakta, og det mener jeg heller ikke, Børsen har været hidtil i lederne,« siger Ole P. Kristensen.

Amalie Lyhne ønsker ikke at udtale sig om sagen, men i et opslag på facebook pointerer hun de samme toner, som Ole P. Kristensen lægger for dagen.

»Der er også dem, der tror på nødvendighedens politik: At alt det der med værdier og ideologi er noget bras, og at vi egentlig lige så godt kunne sætte et hold økonomer til at lede landet. Den sidste gruppe tilhører jeg langtfra,« skriver Amalie Lyhne, som er tidligere seniorrådgiver i Liberal Alliance og fortsætter:

»Jeg er liberal, og alle mine skriverier er derfor forankret i et liberalt grundsyn,« skriver Amalie Lyhne.

Bjarne Corydon, mener dog ikke nødvendigvis, at Børsen med den nye linje går helt væk fra det liberale udgangspunkt. Han erkender dog, at linjen fremover vil blive mindre ideologisk og mere pragmatisk.

»Jeg tror ikke, pointen her er, om man er mere eller mindre liberal, det er, om man er mere eller mindre relevant ift. erhvervslivet,« siger Bjarne Corydon.

Han mener, den nye linje vil gøre Børsen mere relevant.