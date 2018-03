Billigere sport på TV2 mere end fordobler overskud

København. Det statsejede medie TV2 præsterede i 2017 et overskud på 305 millioner kroner før finansielle poster og skat.

Det oplyser mediet i en pressemeddelelse.

- Det er et historisk godt resultat, som vi er stolte af, siger administrerende direktør Merete Eldrup i meddelelsen.

- Seerne og brugerne har kvitteret for alt det gode, danske indhold, som vi tilbyder på tværs af TV2's kanaler og digitale platforme.

- Samtidig er samfundsøkonomien, reklamemarkedet og tv-seningen i 2017 gået samme og gode vej for TV2

I meddelelsen fra TV2 fremhæves "højere omsætning og lavere indholdsomkostninger - især til sport" som årsagerne til overskuddets vokseværk.

Regnskabet præsenteres kort efter, at Kulturministeriet oplyste, at der fra april skiftes ud i bestyrelsen for at gøre TV2 klar til at blive solgt.

Det betyder blandt andet, at Jimmy Maymann erstatter Lars Liebst som bestyrelsesformand.

/ritzau/