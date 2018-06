Berlingske Media køber Euroinvestor

Euroinvestor.dk er Danmarks førende investorportal med aktuelle aktiekurser fra hele verden, information fra førende nyhedskilder, investorværktøjer og Danmarks

største aktiedebatforum. Over 500.000 brugere besøger hver måned euroinvestor.dk.

»Købet af Euroinvestor giver os en førende position på markedet for nyheder og information til investorer. Vi ser frem til at udvikle produktet til glæde for brugere og annoncører,« siger Anders Krab-Johansen, koncernchef for Berlingske Media.

Berlingske Media ejer i forvejen titlen Berlingske, som med Business har en styrkeposition inden for nyheder til erhvervslivet. Berlingske Business og Euroinvestor fortsætter som adskilte brands. For annoncører betyder det, at de via Berlingske Media annoncesalg kan få adgang til begge målgrupper.

Handlen er indgået mellem Berlingske Media og Euroinvestor.com A/S. I forbindelse med frasalget oplyser Frederik Rovsing, CEO for Euroinvestor.com A/S, at selskabet skifter navn til Boliga Gruppen A/S på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Selskabet vil fremover fokusere sine aktiviteter på bolig- og

lånemarkedet i Danmark.

»Vi ser et stort vækstpotentiale inden for koncernens forretningsområder. Med salget af Euroinvestor.dk skærper vi fokus på vores kerneområde og får samtidig frigivet likviditet til at udvikle og investere i produkterne,« siger Frederik Rovsing.