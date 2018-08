Avischef tilbagebetaler millioner efter vrede blandt medarbejderne

Det skriver The Guardian.

Direktøren har tilbagebetalt en betydelig andel af sin årsløn, som lyder på 2,6 mio. pund (21,7 mio. kr.), efter en voldsom modreaktion fra reportere, som mener, at indkomsten er uberettiget.

Onsdag eftermiddag holdt medarbejderne et fagligt møde for at diskutere John Riddings løn, som er steget med 442 pct., siden han kom til virksomheden i 2006.

Kort før mødet skrev John Ridding ifølge The Guardian i en mail til medarbejderne, at han vil tilbagebetale 510.000 pund (4,2 mio. kr.). Da der allerede er blevet betalt skat af beløbet, vil halvdelen af summen blive tilbagebetalt til virksomheden.

John Ridding skrev i mailen, at pengene vil blive brugt til at fremme kvinders karriere og reducere lønforskellen mellem mænd og kvinder i organisationen. Ifølge The Guardian er den gennemsnitlige lønforskel mellem mænd og kvinder på 18,4 pct. i Financial Times, mens den lyder på 8,4 pct. i Guardian News and Media.