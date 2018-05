Arvingerne har på skift dystet om faderens gunst: Nu er Murdoch-søn kommet ind fra kulden

Lachlan Murdoch er som ventet udpeget arvtager til faderen Rupert Murdochs medieforretninger. Men han lader ingen i tvivl om, at det stadig er farmand, der bestemmer. »Det er stadig ham, der er bossen, ikke? Hans position har jo ikke ændret sig,« sagde han i 2016 i et sjældent dobbeltinterview med broderen James i Hollywood Reporter.

Gennem årtier har der verseret teorier om de interne forviklinger i Murdoch-familien, foldet ud i et epos, der er sammenlignet med en kulørt sæbeopera, et »Game of Thrones«-agtigt klanopgør og et storladent »Kong Lear«-drama.

Det er udlagt som fortællingen om mediekongen Rupert Murdoch og specielt tre af hans seks børn - Elizabeth, Lachlan og James - der på skift har dystet om faderens gunst, mens den aldrende patriark stadig holder sig på tronen.

Men meget tyder på, at Rupert Murdoch i en alder af 87 ender med den arvtager, han efter sigende altid har foretrukket som overhoved for det nu skrumpende Murdoch-imperium.

Det er den ældste søn, Lachlan, der atter er trådt frem i rampelyset med meldingen om, at han er udset til at være direktør og formand, side om side med Rupert, for den medievirksomhed, der vil være tilbage, når Murdoch efter planen har solgt en stor del af 21st Century Fox, der rummer film-, kabel- og satellit-TV-interesser, til Disney.

Luk faktaboks Udvid faktaboks BLÅ BOG: LACHLAN MURDOCH Kom i avislære som 18-årig Lachlan Murdoch er født i 1971 i London, men voksede op i New York. Han er blandt Rupert Murdochs fire børn med hustru nummer to af fire, journalisten Anne Murdoch Mann. Lachlan har en bachelor i filosofi fra Princeton, men kom allerede som 18-årig i tre måneders lære på avisen Daily Mirror i Australien. Som 22-årig overtog han ledelsen af Murdochs australske regionalaviser og begyndte at stige i graderne. Han prøvede også kræfter med det asiatiske Star TV, avisen New York Post og det voksende Fox News, alle ejet af Murdoch. I 2005 startede han investeringsfirmaet Illyria efter at være trådt ud af ledelsen i Murdoch-koncernen News Corp. Han vendte tilbage som medformand for det opsplittede News Corp og 21th Century Fox i 2014. Lachlan Murdoch er gift og har tre børn med modellen Sarah O’Hare. Han beskrives som jordnær, afslører gerne et par tatoveringer, når han ruller skjorteærmerne op, og siges at interessere sig for fotografi, bjergklatring og udendørssport. Kilder: News Corp, 21cf.com, GQ, The Guardian, Variety, New York Times, The New Yorker, Financial Times, Hollywood Reporter, Wall Street Journal.

Til gengæld forlader broderen James Murdoch scenen for at dyrke sine egne projekter. Han blev ikke nævnt med et ord i den officielle pressemeddelelse.

I de sidste tre år har Lachlan og James ellers styret skuden sammen med farmand i et »triumvirat«, der blev betragtet som første akt i et generationsskifte, mens iagttagere som et sultent publikum spejdede efter tegn på en favorit blandt de to sønner: Den mere udfarende James eller den mere afdæmpede Lachlan.

Den nu 46-årige Lachlan lignede allerede for år tilbage favoritten - indtil han i godt ti år var om ikke fortabt, så i hvert fald trak sig fra familiekoncernen. I 2005 forlod han abrupt foretagendet, efter sigende på grund af frustrationer over kampe med faderen og dele af ledelsen i 21st Century Fox.

I stedet drog han til Australien for at stå på egne ben i landet, hvor Murdoch-imperiet symbolsk nok har sine rødder. Han begyndte at investere i en blanding af forretninger i og uden for mediebranchen, mens Rupert angiveligt jævnligt forsøgte at overtale ham til at vende tilbage.

Og næsten lige så pludseligt som han havde trukket sig, dukkede Lachlan så op igen i 2014 som medformand ved siden af Rupert, efter at det gamle Murdoch-imperium blev splittet op i to dele, 21st Century Fox med film- og TV-interesserne og News Corp. med avis- og medieinteresser.

Frasalget af en stor del af 21st Century Fox - der i parentes bemærket stadig kan gå i vasken - er kaldt afslutningen på en epoke for Murdochs imperiebygning og ligner en retræte til den oprindelige fokus på nyhedsmedier.

Disse vil trods alt fortsat omfatte de amerikanske Fox-kanaler og aviser som Wall Street Journal og The Times, og det kan komme til at passe godt til Lachlan, der lige som sin far siges at brænde mest for netop nyhedsmedierne.

Men foreløbig har Rupert Murdoch ikke decideret varslet sin afgang, og den foretrukne søn kan stadig komme til at vente længe på at overtage kongedømmet.