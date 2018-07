Arvingerne: Det tog 30 sekunder for den franske mediekonge at abdicere

Yannick Bolloré taler på generalforsamlingen i Vivendi 19. april i år, da han blev formand efter sin far i et kontroversielt træk. Yannick er også formand og topchef for reklamegruppen Havas, som hans far også kontrollerer. På generalforsamlingen sagde han om formandsskiftet: »Det er en naturlig overdragelse.« Ikke alle aktionærer er enige.

Foto: Charles Platiau/Reuters/Ritzau Scanpix