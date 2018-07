Amerikanske filmproducenter bag stævning af Copydan

MPLC, som repræsenterer store amerikanske filmproducenter som Universal, Disney og Paramount og andre udenlandske filmproducenter, er blevet så fortørnede over, hvad de opfatter som Copydans misinformation og vildledning af folkeskoler og gymnasier, at de har valgt at stævne rettighedsorganisationen Copydan AVU-midler. Med stævningen følger et krav om kompensation, fordi filmproducenterne mener, at vildledningen koster dem penge.

Vildledningen består ifølge de amerikanske filmproducenters danske repræsentant i, at Copydan AVU-midler »glemmer« at fortælle, at Copydan AVU-midler ikke længere har en spillefilmaftale med de amerikanske filmproducenter, og at Copydan tilbyder undervisningsinstitutionerne en mindre filmpakke til en højere pris.

Vi mener, at AVU-medier giver urigtige informationer til kommuner og skoler. Vi mener, at de misinformerer og ikke loyalt oplyser om de ændringer, der er foretaget i spillefilmaftalen. Frederik Zacho, direktør for MPLC DEL CITAT

»Vi mener, at AVU-medier giver urigtige informationer til kommuner og skoler. Vi mener, at de misinformerer og ikke loyalt oplyser om de ændringer, der er foretaget i spillefilmaftalen,« siger Frederik Zacho, direktør for MPLC, der repræsenterer mange udenlandske filmproducenter.

MPLC, der er en forkortelse af Motion Picture Licensing Company, er dansk datterselskab af globale MPLC, der repræsenterer mere end 1.000 filmproducenter, heriblandt de tunge Hollywood-producenter.

Copydan AVU-midler mener, at MPLCs stævning er ubegrundet og ærgerlig og betegner den som et partsindlæg.

»MPLCs stævning er udtryk for et partsindlæg i en sædvanlig erhvervstvist, hvor de involverede parter tilsyneladende er uenige om faktum og jura. Stævningen indeholder en række udokumenterede påstande, som vi vil forholde os til i detaljen i vores svarskrift,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Vibeke Lyngse, kommunikations- og marketingchef i AVU-medier.

De udokumenterede påstande gælder ifølge Vibeke Lyngse også Frederik Zachos udtalelser i denne artikel.

Frederik Zacho afviser på det kraftigste, at der er tale om udokumenterede påstande.

»Stævningen baserer sig på aktindsigter hos blandt andet kommuner og Kommunernes Landsforening,« siger han.

Vildledning koster

Han anslår, at vildledningen alene i år vil koste MPLC og dermed filmproducenterne næsten syv millioner kroner i mistede rettighedspenge for de mange film, som uddannelsesinstitutioner stadig viser i den tro, at filmene fra MPLC stadig er omfattet af spillefilmaftalen med Copydan AVU-medier.

Folkeskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, der viser film som led i undervisningen, skal betale rettighedspenge til filmproducenter, hver gang en film ruller over skærmen. Og siden årsskiftet har uddannelsesinstitutionerne skullet indgå en særskilt aftale med MPLC for at vise de mange udenlandske film, som MPLC har rettigheder til, fordi MPLC ikke længere er omfattet af den aftale, som Copydan AVU-midler har med uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Ifølge Frederik Zacho har det været op ad bakke at få aftaler med de mange uddannelsesinstitutioner eller kommuner på grund af Copydan AVU-midlers vildledning.

»Vi har en tredjedel af de aftaler, vi skal have, og det er også derfor, at vi anlægger sagen, fordi vi kan se, at vi har svært ved at nå i mål, når misinformation om MPLC spredes på den måde,« siger han.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Copydan Copydan huser seks selvstændige rettighedsforeninger. Hver forening har egen ledelse og bestyrelse. Jakob Graff Hedebrink er adm. direktør for fire ud de seks foreninger. Bag Copydan-foreningerne står udøvende kunstnere og skribenter samt film-, TV- og musikproducenter, forlag og dagblade. En af foreningerne er AVU-medier, som giver skoler og uddannelsesinstitutioner samt private og offentlige virksomheder mulighed for at anvende tv- og radioudsendelser i undervisning og til kundskabsformidling. Gennem AVU-medier kan skolerne også få mulighed for at anvende spillefilm i undervisningen, da AVU-medier administrerer en aftale med Kommunernes Landsforening om dette. Copydan AVU-medier opkrævede 56 mio. kr. i afgifter for undervisningsinstiturioners brug og gengivelse af bl.a. film og TV-udsendelser i 2016.

MPLC mener eksempelvis, at Copydan AVU-mediers misvisende markedsføring har medført, at en række store kommuner direkte har meddelt MPLC, at de ikke ønsker at blive kontaktet om en rettighedsaftale vedrørende de filmproducenter, MPLC repræsenterer.

Copydan er uenig

Copydan AVU-midler mener, at MPLC tager fejl.

»Det er ikke vores indtryk, at kommuner og skoler føler sig vildledt, som MPLC påstår. Vi har et godt samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening, red.) og skolerne og oplever, at de ved, hvad der er omfattet af aftalen,« skriver Vibeke Lyngse, kommunikations- og marketingchef i Copydan AVU-medier.

MPLC er den største aktør på markedet for spillefilm i undervisningen og repræsenterer cirka 60 pct. af de spillefilm, der vises på skolerne.

Copydan AVU-medier har nu alene en aftale med den anden aktør på markedet for spillefilm i undervisningen, Producentrettigheder i Danmark (PRD), som repræsenterer cirka 40 pct. af de film, der vises på uddannelsesinstitutioner. PRD repræsenterer blandt andet Nordisk Film. Men at filmpakken er skrumpet, får uddannelsesinstitutionerne ikke oplyst, mener MPLC.

»AVU-medier har helt undladt og forsømt at kommunikere til skoler og kommuner, at 60 pct. af filmrepertoiret er udgået af AVU-mediers repetoire,« står i stævningen.

Ifølge MPLC gør Copydan AVU-medier alt for »at holde MPLC ude af skolemarkedet eller begrænse MPLC’s markedsandel med henblik på, at AVU-medier (og særligt PRD og deres medlemmer) har markedet for sig selv,« som der også står i stævningen.

MPLC har foreløbig rejst krav om erstatning på fire millioner kroner for det tab, som de udenlandske filmproducenter har lidt, men lader forstå, at kravet kan vokse.