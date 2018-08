Amerikansk milliardær køber fuld kontrol over Arsenal FC

Den amerikanske rigmand Stan Kroenke, der nu har købt fuld kontrol over den engelske fodboldklub Arsenal FC, under en fodboldkamp på Emirates Stadium d. 6. maj 2018.

Den amerikanske milliardær Stan Kroenke er tæt på at have købt fuld kontrol over den engelske fodboldklub Arsenal FC, skriver Bloomberg News.

Stan Kroenke ejer i forvejen 67,09 pct. af aktierne i Arsenal FC, og han har nu budt omkring 550 mio. pund - svarende til 4,6 mia. kr. - for de resterende aktier, hvilket værdisætter klubben til 15 mia. kr.

Den russiske forretningsmand og mangemilliardær Alisher Usmanov ejer 30,05 pct. af aktierne gennem selskabet Red and White Securities, og han har allerede takket ja til buddet.

Dermed vil Stan Kroenke kunne tvinge de sidste aktionærer til at sælge deres aktier, da det er en mulighed, når man ejer over 90 pct. af aktierne.

Usmanov har gennem flere år kritiseret Kroenke og topledelsen i Arsenal FC for dårlige resultater, og han har blandt andet udtalt sig kritisk over for manglende investeringer.

Sidste år var han efter Stan Kroenke som følge af en skuffende sæson i Premier League, da han mente, at amerikaneren var ansvarlig for de svigtende resultater, der førte til en sjetteplads i den bedste engelske række.

Stan Kroenke planlægger at afnotere Arsenal FC fra børsen, da han mener, at privat ejerskab vil gøre det nemmere at handle hurtigt for at fremme klubbens strategi og ambitioner.

Arsenal FC-aktien er dog kun blevet handlet meget lidt på børsen, fordi de to store aktionærer har siddet på stort set alle aktierne.

/ritzau/FINANS