Amerikansk domstol siger ja til megafusion i telebranchen

Dallas. Det amerikanske teleselskab AT&T har fået godkendelse til at købte Time Warner for 85 milliarder dollar - 537 milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der har været protester mod handlen, som frygtes vil skade de amerikanske forbrugere. Den amerikanske stat forsøgte via domstolene at stoppe handlen.

Begrundelsen er, at man frygter, at handlen vil give AT&T en unfair markedsposition. Selskabet vil både eje kabelnettet og indhold fra Time Warner og DirecTV.

Det vil give en stor fordel over for andre leverandører af kabel-tv, der er afhængige af indholdet fra Time Warner, der ejer blandt andet HBO, CNN og DC Comics universet.

Men ifølge den føderale domstol har den amerikanske stat ikke formået at løfte bevisbyrden for, at handlen rent faktisk vil være skadelig for konkurrencen i tv-branchen.

AT&T har argumenteret for, at købet er nødvendigt for at få samme information om kunderne som internetgiganterne Facebook og Google og dermed kunne konkurrere på markedet for digital annoncering.

Dommen er dermed en stor sejr for AT&T, mens den amerikanske stat må sande sit nederlag.

- Vi er skuffede over domstolens afgørelse i dag, siger talsmanden for den statslige side af sagen, Makan Delrahim, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi tror fortsat på, at tv-markedet vil blive mindre konkurrencedygtigt og mindre innovativt som resultat af den foreslåede fusion mellem AT&T og Time Warner, siger han.

Ligesom TDC i Danmark er AT&T, der er et af USA's ældste og største teleselskaber, presset af, at markedet for mobiltelefoni stagnerer, og kunderne flygter fra kabel-tv til streamingtjenester som HBO og Netflix.

Ifølge Reuters vil det grønne lys for fusionen mellem AT&T og Time Warner kunne åbne døren for andre fremtidige fusioner.

/ritzau/