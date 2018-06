Waiting for the Man: bestyrelsesmedlemmer udebliver

Små investorer, som gerne vil tale med de store teknologiselskabers bestyrelsesmedlemmer - eller i hvert fald se dem i levende live - fratages i stigende omfang deres hidtil eneste mulighed: mange bestyrelsesmedlemmer er holdt op med at deltage i den årlige generalforsamling. Selskaber, som holder en stor del af deres interne møder via internettet, er blandt de værste i denne sammenhæng.

En stor del af bestyrelsesmedlemmerne fra Alphabet Inc, Facebook Inc, Netflix Inc og Twitter Inc er i de senere år udeblevet fra det årlige møde med aktionærerne, viser opgørelser, og tallene er i mange tilfælde stigende.

Nogle af dem, der valgte at blive væk fra disse møder med de små aktionærer er topchefen fra Alphabet, Larry Page, og bestyrelsesmedlem Peter Thiel fra Facebook. Selskaberne har afvist at kommentere dette fravær.

Repræsentanter for de store kapitalfonde har ingen problemer med at få adgang til bestyrelsesmedlemmer og direktion, men almindelige aktionærer, aktivister og eksperter i »corporate governance« siger, at de tomme sæder ved generalforsamlingerne betyder, at de små investorer aldrig får lejlighed til at udfordre ledelsen og stille forslag til forbedringer.

»Hvis de ikke hører det, kan de heller ikke tage det eventuelle forslag eller problem op og dermed heller ikke gøre noget ved det,« siger Christine Jantz, der er investeringschef hos NorthStar Asset Management.

Facebook kunne for eksempel have haft bedre greb om skandalen med privatliv tidligere i år, hvis hele bestyrelsen havde haft øre for den diskussion af indblik i indhold og almindelige retningslinjer for administration, som fandt sted på de seneste to generalforsamlinger, siger Jantz.

Kun fire af de otte bestyrelsesmedlemmer deltog i Facebooks generalforsamling i 2017, viser selskabets egne opgørelser. Et udskrift viser, at fem ud af ni deltog i generalforsamlingen den 31. maj i år.

En talskvinde for Facebook afviste at kommentere tallene.

Man skulle tro, at bestyrelsesmedlemmerne gerne ville være til stede, så de opfanger den slags spørgsmål. Natasha Lamb, Arjuna Capital DEL CITAT

Alphabet ikke bedre

Alphabet, der er moderselskab for søgemaskinen Google, har endnu lavere tal: fire ud af elleve bestyrelsesmedlemmer deltog i generalforsamlingen den 6. juni. End ikke administrerende direktør Larry Page var til stede, viser et referat fra mødet.

Sidste år var der også fire ud af elleve til stede. Gennemsnittet siden 2006 er fem bestyrelsesmedlemmer.

»Man skulle tro, at bestyrelsesmedlemmerne gerne ville være til stede, så de opfanger den slags spørgsmål,« siger Natasha Lamb, der er partner i Arjuna Capital. Selskabet blev kendt, da det ved dette års generalforsamling opfordrede Alphabet til at tage den politiske propaganda og andre problematiske former for indhold på Googles YouTube alvorligt.