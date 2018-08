Vi har begået en fejl – det skal fejres!

For et par måneder siden så jeg et indslag i TV 2 Nyhederne, som satte fokus på nulfejlskulturen – frygten for at begå fejl. Indslaget handlede om en virksomhed, der i et forsøg på at gøre op med nulfejlskulturen har indført den regel, at de i stedet for at fejre succeser nu fejrer, når medarbejdere fejler ud fra devisen, at fejl kan føre til nye ideer eller potentielt store succeser.

Virksomheden arbejder med større udviklingsprojekter, og ind i mellem sker det, at projekter må lukkes, fordi der er sket fejl. Men et fejlslagen projekt er ikke altid lig med en fiasko, fordi det kan føre til udvikling af et nyt produkt eller ny viden.

»Det er selvfølgelig sørgeligt at lukke noget ned, man har arbejdet hårdt på og passioneret omkring i lang tid, men vi må også acceptere, at det fører noget læring med sig,« udtalte en projektleder fra virksomheden.

Indslaget fik mig til at tænke på en yngre kvinde i min bekendtskabskreds, der er nyuddannet og har fået sit første »rigtige« job. Allerede efter kort tid på arbejdsmarkedet føler hun sig voldsomt stresset, fordi hun er bange for at lave fejl og nervøs for, om en fejl kan føre til, at hun mister sit job, som hun er rigtig glad for. Hun er grundlæggende ikke i tvivl om, at hun har meget at byde ind med, men hun får sjældent mulighed for at vise det, fordi der på arbejdspladsen hersker en udpræget nulfejlskultur.

Rigtig mange virksomheder har stort fokus på mål og performance, og det er vi som ledere rimeligvis også nødt til at have, hvis vi skal sikre, at vores virksomhed skal klare sig bedst muligt. Men det må på ingen måde tage overhånd og blive så ekstremt, som det lyder til at være i min bekendtes tilfælde, hvor performancekulturen risikerer at hæmme den udvikling og kreativitet, der også skal være for at have en konkurrencedygtig forretning. Vi må således som ledere ikke lukke øjnene for den frygt, der kan opstå blandt yngre såvel som mere rutinerede medarbejdere, hvis der udvikler sig en decideret nulfejlskultur.

Netop det med udvikling og kreativitet har forsker og konsulent Helle Hedegaard Hein sat fokus på i en video på lederne.dk. Her advarer Helle Hedegaard Hein mod den stigende brug af målstyring og det, hun kalder »præstations-paradigmet«, som hun betegner som kreativitetens og innovationens værste fjende, fordi det hæmmer »ud-af-boksen-tænkningen«.

Til »præstations-paradigmet« hører ledelsesredskaber som performance management, bonusprogrammer og målstyring. Medarbejderne tilskyndes til at nå målet så hurtigt og driftssikkert som muligt, men kreativ tænkning tager tid og kræver mange afstikkere og fejlskud. I en målstyret præstationskultur belønner man sjældent fejlskud, selvom de er helt nødvendige trin i en kreativ tankeproces, konstaterer Helle Hein, der mener, at en målstyret præstationskultur kan skabe frygt for at begå fejl.

Jeg har tidligere på denne plads ytret, at jeg oplever, at den nye generation af ledere og medarbejdere generelt ikke har den store frygt for at fejle, og det holder jeg fast i. Men der er stadig grupper af medarbejdere, som ikke tør tage chancer eller risici af frygt for at træde ved siden af, og dem skal vi som ledere have fokus på.

Der er ingen tvivl om, at det kan være svært for en virksomhed at slippe allerede indarbejdede rutiner eller arbejdsprocesser for at afprøve nye måder at arbejde og udvikle på, men det er et must, hvis vi skal have et udviklende og kreativt arbejdsmiljø. Og med til dét hører også at ramme ved siden af skiven.



Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne