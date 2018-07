Vend produktudviklingen på hovedet og øg fokus på brugerne

Det er svært, men givende at udfordre sin egen vanetænkning, fortæller Jesper Boel Gregersen, der er direktør for Technology, Engineering and Delivery Systems i Fertin Pharma.

I Vejle ligger en af verdens mest avancerede fabrikker til produktion af medicinsk tyggegummi. Den er ejet af danske Fertin Pharma, der er globalt førende inden for området, særligt når det gælder nikotintyggegummi til rygestop.

Tyggegummiet mindsker rygetrangen ved at frigive nikotin i munden på brugeren, og derfor har det længe være et vigtigt fokuspunkt at øge nikotinoptagelsen – særligt hos de produktudviklere, der har en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund.

I ledelsen hos Fertin Pharmas spirede der dog en tro på, at der var et uforløst innovationspotentiale ved at granske produktudviklingen på et mere overordnet niveau udover at arbejde med selve nikotinoptagelsen.

”Det var ikke de helt store skridt, vi tog i vores produktudvikling, og mange af de nye ideer, der kom i vores pipeline, handlede om at øge nikotinoptagelsen. Derfor følte vi, at vi havde potentialet til at tage et stort spring ved at gennemgå de indledende aspekter af vores udviklingsprocesser, fortæller Jesper Boel Gregersen, der er direktør for Technology, Engineering and Delivery Systems.

Derfor valgte de at ryste posen i innovationsprocessen ved at hyre to hold konsulenter med speciale i innovationsmetoden Design Thinking. For når man kun har en hammer, begynder alle problemer at ligne søm. Og hvis ens succes eksempelvis er baseret på en høj nikotinoptagelse, begynder det også at blive det eneste håndtag, man skruer på, forklarer Jesper Boel Gregersen.

”Man har en tilbøjelighed til at blive i det felt, man er i, og at tage værktøjer i brug, som man har ved hånden. Det er ikke nødvendigvis negativt, for så bliver man jo rigtig god til det, man gør, men det kunne også være spændende at se på nogle nye muligheder”, siger han.

FAIL FAST AND SUCCEED SOON

Det blev et hold bestående af syv medarbejdere, der inkluderede specialister og kommercielle medarbejdere med Jesper Boel Gregersen i spidsen, der fik til opgave at implementere arbejdet med Design Thinking i produktudviklingen.

Design Thinking er en tilgang, der systematiserer det innovative arbejde igennem fem faser, som starter med at man udpeger et område med potentiale for forbedring og ender med at teste en mulig løsning i praksis. Essensen er, at man kontinuerligt arbejder med at udvikle og afprøve ideer, så de enten kan forkastes eller videreudvikles.

”Fail fast and succeed soon”, som Jesper Boel Gregersen udtrykker det. Han peger på, at Design Thinking er nyttigt, fordi det kan bruges til at udpege potentielle indsatsområder. Hos Fertin Pharma var det heller ikke tilfældet, at der var problemer med at være innovative, men der var et ønske om at blive endnu skarpere, og her kunne værktøjerne i Design Thinking være med til at give udviklerne nye perspektiver.

FOKUS ER UDVIDET FRA MOLEKYLERNE TIL BRUGEREN

Under processen fik teamet en række nye indsigter. Jesper Boel Gregersen husker særligt en episode, hvor en af Fertin Pharmas højt specialiserede udviklere havde interviewet en gruppe brugere af nikotintyggegummi om deres præferencer.

”Det var en virkelig dygtig medarbejder, der ved alt om molekyler. Da han kom tilbage fra interviewet, rev og flåede han sig i håret, for uanset hvor meget han prøvede, kunne han ikke få brugerne til at nævne det her molekyle. Underforstået at molekylet slet ikke var interessant for brugeren”, fortæller Jesper Boel Gregersen.

Det var episoder som denne, der var med til at overbevise Fertin Pharmas lille Design Thinking-team om, at de var nødt til at arbejde mere forbrugerorienteret.

Fertin Pharma er en business-to-business-virksomhed, der sælger til farmaceutiske virksomheder, og det har derfor normalt ikke været deres opgave at forholde sig til brugerne. Men Design Thinking har været med til at udvide fokus, så brugeroplevelsen nu bliver tænkt ind tidligere i udviklingsforløbet.

”Vi har udvidet teknikkernes fokus fra de snævre områder, de normalt sidder med. Det er en sand fornøjelse, når man nu hører de her hardcore teknologisk orienterede specialister stille sig op foran ledelsen og fortælle om forbrugervinklen og dermed gøre anvendelsesområdet langt større, fortæller han.

IKKE EN SØNDAGSUDFLUGT

Selvom processen med at implementere Design Thinking ifølge Jesper Boel Gregersen har været meget givende, var der ikke tale om en søndagsudflugt. Det skyldes, at de involverede medarbejdere både skulle sætte tid af til at implementere Design Thinking og til at løse deres faste opgaver, men også at de skulle tage livtag med deres egen vanetænkning og dogmer.

”Det er en meget stor opgave at tage syv specialister og sætte dem ind i et rum og få dem til at tænke så langt fra deres normale tankebaner. Det er i hvert fald ikke noget, jeg lærte i mit uddannelsesforløb. Det er slet ikke så simpelt, og det kræver en rigtig stærk facilitator”, fortæller Jesper Boel Gregersen.

Det nye kundefokus betyder dog ikke, at Fertin Pharma helt har glemt de gamle dyder, og derfor vil de også fortsat skulle arbejde med deres produkter på det molekylære niveau.

”Det vi arbejder med i laboratoriet, er jo fundament for, at produkter virker og bliver opfattet som troværdige, men virkemidlerne kan engang imellem godt være en smule anderledes end de molekyler, som udviklerne sidder og arbejder med”, fortæller han.

Artiklen er oprindeligt offentliggjort på universe.ida.dk.