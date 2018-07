Vær ikke bange for uforløst potentiale

I sidste uges dilemma på Business.dk var direktøren Line i tvivl om, hvem af to kandidater, hun skulle vælge til stillingen som salgschef. På den ene side er Sara, der kender branchen og hurtigt vil kunne varetage arbejdsopgaverne, mens den anden kandidat, Jesper, ikke har helt så meget erfaring. Til gengæld vurderer Line, at Jesper besidder et stort potentiale og med sikkerhed vil kunne udvikle stillingen og resultaterne bedst på længere sigt.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen ser det som et valg mellem det sikre eller potentialet og mener, at afgørelsen bør tages på baggrund af, hvor meget arbejde afdelingen har mulighed for at lægge i oplæringen, og hvor tålmodigt ledelsen vil vente på resultaterne.

»Først og fremmest skal Line tænke over afdelingens tidshorisont og ressourcer. Hvor akut er ansættelsen, og er der behov for en, som kan performe her og nu, eller evner de at bruge de ekstra kræfter og tid på at udfolde Jespers talent,« siger Flemming Andersen.

Han påpeger samtidig, at det sikre valg, hvor man ansætter den med mest erfaring, ikke altid er til størst gavn for virksomheden på længere sigt.

»I langt de fleste tilfælde ville man ansætte Sara, da hun kan tage fra med det samme. På den måde undgår man en lang oplæringsproces, og sandsynligheden for en fejlrekruttering er mindre. Jeg synes dog helt bestemt også, at man bør tage en kandidat som Jesper i seriøs betragtning. Han vil kunne bidrage med fornyelse og uforløst potentiale og samtidig være en loyal medarbejder, fordi han er blevet vist tillid,« siger Flemming Andersen.

Han mener derfor, at en kombination med begge kandidater vil være den oplagte løsning og peger derfor på løsning nummer 3.

»Da det vil koste ekstra at ansætte dem begge, synes jeg der kunne være en fantastisk mulighed ved, at Sara kan være mentor for Jesper og måske også omvendt, da de supplerer hinanden. Er det ikke muligt at finde ressourcerne til det, synes jeg, at Line skal ansætte Jesper, men være klar til at bruge tid på en god intro og oplæring,« siger Flemming Andersen.

Kilde: Lederne/www.lederne.dk