Ugens vindere og tabere: Er der en voksen til stede i skolegården?

Ugens vindere

Carlsbergs topchef Tees 't Hart gør Carlsberg grønnere med ny lim til sixpacks, der sparer Verden for 1.200 tons plastik

Et grønnere Carlsberg

Carlsbergs topchef, Cees 't Hart, har formentligt ligesom andre midaldrende været under pres fra sine børn for at gøre noget for verden. Det gør han nu med en ny lim, som kan lime sixpacks med dåseøl sammen og spare verden for 1.200 ton plastic hvert år. Limen har været tre år under udvikling og er en del af bryggeriets plan om at reducere koncernens CO2-aftryk. Cees 't Hart har også andre grønne gaver i ærmet: Mere genbrugsplast og ølflasker, der holder længere.

Tiltagene koster selvfølgelig penge, men ølbossen er hurtig til at forsikre aktionærerne om, at det ikke koster dem penge at være miljøvenlige. Hvad der tabes på gyngerne, tjenes ind på karusellerne, for Carlsberg vil arbejde hårdere på andre områder for at tjene til de grønne tiltag. Så er både miljøbekymrede kunder og aktionærerne glade. Udviklingen er jo endnu ikke nået dertil, hvor de to interessenter har sammenfaldende interesser.

Cecilia Lonning, Venstre-borgmester i København, vil bruge 100 mio. kr. for at forbedre kommunens erhvervsklima

En hjælpende borgmesterhånd

Københavns Kommune kommer evig og altid ud i bunden, når Dansk Industri rangerer erhvervsklimaet i danske kommuner. I 2017 var hovedstaden faktisk den tredjeringeste til at servicere erhvervslivet, men det vil Københavns Venstre-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard nu gøre noget ved. Hun vil smide 100 mio. kr. på bordet, som skal forbedre erhvervsmiljøet gennem en række konkrete forslag. Overborgmester Frank Jensen (S) er godt klar over problemet: I maj offentliggjorde han 37 anbefalinger fra en taskforce, som skal styrke erhvervslivet i hovedstaden.

Man forstår af overborgmesterens udtalelser, at det først og fremmest er kulturen i kommunen, den er gal med. De ansatte i forvaltningerne skal være mere serviceorienterede og gemme myndighedskasketten væk. Dansk Industri taler om »en forkert« kultur i forvaltningerne, som styres af uafhængige borgmestre i Københavns specielle magistratstyre. Om Cecilia Lonning-Skovgaards 100 mio. kr. (hvis hun ellers får dem bevilget) rækker til at revolutionere en indgroet kontrol-kultur, må tiden vise.

Christina Barré, influencer-agent og stifter af influencer-agenturet Confetti CPH.

»Influencerne ruller sig ud«

Når jeg bliver stor, vil jeg være influencer! Hva' vil du være? Christina Barré er influencer og repræsentant for en ny branche inden for markedsføring. Hun begyndte med en blog og har nu sit eget influencer-agentur, Confetti CPH, hvis opgave det er at påvirke følgerskaren fra de sociale medier til at købe et bestemt produkt eller til at huske at bruge solcreme. Influencerbranchen er i vækst, for virksomhederne har forstået, at det er vigtigt at samarbejde med influencers, fordi de er i øjenhøjde med deres følgere og dermed troværdige, når influenceren blåstempler et produkt.

Christina Barré er altså en slags topprofessionel blogger, og hun drømmer om at arbejde med kampagner og ambassadørskaber på tværs af mediekanaler med større rækkevidde, og hun appellerer til, at kunderne lader influencere tage ejerskab over deres brand. Det vil de få mere ud af, siger hun, der ser sig selv som et anker i den digitale orkan. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe den personlige troværdighed rækker i et stadigt mere professionaliseret univers.

Ugens tabere

Artiklen fortsætter under billedet Foto : Linda Kastrup

Marcher i Tivolis rutsjebane

Det er forståeligt, hvis Ambu-topchefen Lars Marcher i denne tid føler sig en smule rundtosset. Ambu-virksomheden med hovedkontor i Ballerup er braget frem over de seneste år og har placeret sig som Europas bedst performende aktie. Intet mindre. Men pludselig peger pilen nu nedad for medicovirksomheden.

Spørgsmålet er, om Marcher og co. blot tager en lille pause på børsen inden næste tigerspring, eller om hverdagen fremover peger nedad.

Aktien er fra sit højdepunkt i august faldet 20 procent. Først fik den tæsk, da bestyrelsesformand Jens Bager solgte ud af sine aktier, og endnu mere tæsk var der til Ambu-aktien, da en af de store aktionærer, Augustinus Fonden, solgte sine aktier med en pæn rabat for samlet set tre mia. kr. Ved de noget, som ingen andre ved?

Lars Marcher selv har igennem årene fået mulighed for at købe så mange Ambu-aktier, at han i dag, til den nuværende Ambu-aktiepris, for længst har sin privatøkonomi på det tørre med værdier på et antal hundrede millioner. Men ud over millionerne er der jo også renomeet at tænke på.

Mads Øland, formand for Spillerforeningen og Claus Bretton-Meyer, administrerende direktør i DBU.

Er der en voksen til stede i skolegården?

Nu må de f...... tage sig sammen, DBU-direktør Claus Bretton-Meyer og Spillerforeningens direktør, Mads Øland. For en sjælden gangs skyld har gossipperne valgt at placere to tabere i samme sag. Det har været et let valg.

Og for en sjælden gangs skyld nægter gossipperne at dykke ned i substansen for derved at kunne vælge side. Vi gider simpelthen ikke høre på alle disse dødssyge forklaringer. Gossipperne har nemlig en lumsk anelse om, at disse kriser altid dukker op fem minutter i tolv før en landskamp – for ligesom dermed at spille dramaet helt ud.

Det er jo fair nok, at DBU og Spillerforeningen har forskellige opfattelser, men d'herrer Bretton-Meyer og Øland er ansat til at få forhandlet disse forskellige opfattelser på plads på en bare nogenlunde civiliseret måde.

Gossipperne må derfor spørge: Er der ikke en voksen til stede i den skolegård?

Carsten Borring.

Borring svigter med varedeklarationen

Kære Carsten Borring, kan I ikke bare gøre det lidt bedre. Enten lukker I for mange, dårlige og umodne selskaber ind på Fondsbørsen, eller også er børsen nødt til at varedeklarere den produktgruppe meget bedre. Med et stort skilt med teksten »fare«.

Carsten Borring er head of listings – noteringschef – på børsen i København, og han er selvfølgelig sulten efter at få mange flere selskaber ind i folden. Børsens kravlegård, First North, blev etableret i 2005 og var lidt svær at løbe i gang. I dag er der 15 selskaber noteret, flest kom til i 2018. Med skuffelser på stribe.

Det giver mening, at små og uprøvede virksomheder får en mulighed for at skaffe sig noget kapital. Men det giver også god mening, at det klart fremgår, at risikoen for investorer er enorm. Noget tyder på, at First North-selskaberne ikke kommer igennem en sceening af, om de er børsegnede, men at disse typisk blot henvender sig ved døren og får et adgangskort stukket i hånden.

Juniorgossipperen er p.t. i laboratoriet for at udvikle Business, men så snart han er færdig med det, vil vi gøre klar til aktiesalg på First North af Gossip International A/S.