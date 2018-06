Ugens op- og nedture i dansk erhvervsliv

Ugens vindere

Artiklen fortsætter under billedet Jakob Stausholm. Foto : PR-foto Jon Norddahl

Har Stausholm fundet guld?

Han tabte magtkampen på Esplanaden, blev degraderet og tog som konsekvens deraf sit gode tøj og forlod A.P. Møller - Mærsk ved udgangen af marts.

Men her bare to en halv måned senere gør Jakob Stausholm comeback og landede i denne uge et nyt, internationalt topjob i det britisk-australske mineselskabet Rio Tinto, en af verdens største på sit felt.

Her skal Stausholm være finansdirektør og medlem af topledelsen. Rio Tinto er med en omsætning på mere end 250 milliarder kr. væsentligt større end Mærsk, og dets profil er mindst lige så international som Mærsk.

Stausholm bliver dermed en af de højest placerede danskere i internationalt erhvervsliv. Godt gået. Men men men. Rio Tinto har været hvirvlet ind i flere store miljøskandaler gennem tiden, de er blacklistet af den norske oliefond som investeringsobjekt, og sidste år kom en sag frem, hvor flere af selskabets topdirektører er anklaget for bedrageri i forbindelse med udstedelse af virksomhedsobligationer.

Så det er en virksomhed med ridset renommé, Stausholm træder ind i til september.

Artiklen fortsætter under billedet Søren Nielsen.

Konkurrence? Ja, det er bare supergodt

Her er en mand. Han er rigtig glad, for han kan bare godt kan lide hårdere konkurrence. Søren Nielsen, topchef i høreapparatvirksomheden William Demant, sagde således ifølge Børsen på selskabets kapitalmarkedsdag i London forleden, at han ser meget positivt på, at de to konkurrenter Sivantos og Widex er i gang med at fusionere og dermed bliver en væsentlig hårdere konkurrent på verdensmarkedet.

»Hvad er bedst? At være i en fodboldliga med en god og mange dårlige spillere, eller i en liga, hvor der er flere stærke. Det bedste er, hvis der er flere stærke, fordi man kan udfordre hinanden,« lød det fra Søren Nielsen.

Okay. Jamen hvor er det bare heldigt for Søren Nielsen, at de to store konkurrenter går sammen, for det det vil altså kun gøre William Demant stærkere og dermed også gøre det lettere for Søren Nielsen at nå de nye rekordresultater, han går efter, her et år efter at han tog over efter Niels Jacobsen som topchef.

Artiklen fortsætter under billedet Henrik Yde Andersen. Foto : Asger Ladefoged

Thai-kokken har knækket koden

Det skorter ikke på lækre restauranter i København, flere af dem endda med den attråværdige Michelinstjerne klistret på menukortet. Men lækre restauranter, der samtidig er i stand til at tjene gode penge, det er ikke hverdagskost.

Derfor er det værd at lette på kokkehuen og anerkende, at Henrik Yde Andersen, stifteren og ejeren af Kiin Kiin som i dag tæller 15 restauranter, tilsyneladende har knækket koden og kan begge dele. Altså både lave anmelderrost mad og tjene gode penge. I 2017 tjente han således syv mio. kr., og egenkapitalen i Ydes private selskab er oppe på 22 mio. kr.

Yde synes at have en særlig evne til at kunne strække sit brand til både at kunne rumme Michelin-niveauet i sin hovedrestaurant Kiin Kiin og langt billigere mad på farten i eksempelvis Kiin Kiin To Go og Aroii. Noget af hemmeligheden ligger dog i netop denne spaltning, som muliggør en meget effektiv udnyttelse af råvarer og stordriftsfordele i indkøb.

Ugens tabere

Artiklen fortsætter under billedet Johan Schlüter Foto : Simon Læssøe

Thi kendes for ret, eller …?

Det tidligere agtværdige advokathus Johan Schlüter ligger i ruiner, og topnavnet Johan Schlüter selv har fået fire års fængsel for groft at svindle med rettighedspenge.

Byretten i København var ikke tvivl. Både Johan Schlüter og hans nære samarbejdspartner Susanne Fryland blev dømt, men helt ekstraordinært blev Johan Schlüters dom gjort betinget, mens Fryland skal ind og brumme i fem år og seks måneder.

Hm, altså hårde domme til begge, men Johan Schlüter slipper for rummet med stålgardiner på grund af Schlüters høje alder – han fylder snart 74 år og er gangbesværet. De hensyn tog man i 2017 ikke til Parkens tidligere formand, Flemming Østergaard, da han fik halvandet års fængsel.

Måske man skal bide mærke i, at Schlüter fik sin straf gjort formildende af en byretsdommer, mens Flemming Østergaard fik sin straf skærpet af en landsretsdommer. Det kan man tænke lidt over i sommervarmen.

Artiklen fortsætter under billedet Flemming Besenbacher Foto : Anne Bæk

Besenbachers beske bekomst

Av-av, Besenbacher. Carlsberg-formanden og den internationalt ansete nanoprofessor Flemming Besenbacher har fået ørerne i erhvervsstyrelsens maskine. Givetvis en begmand, som den ærekære Besenbacher selv forbander langt væk.

Erhvervsstyrelsen har givet Carlsbergfondet og dermed dets formand, Flemming Besenbacher, det gule advarselskort for at være for rundhåndet med honorarerne i fonden – også til sig selv. Det er en penibel sag. Fonden har måttet rette ind og ændre praksis.

Fondene skal langt hen ad vejen styre og kontrollere sig selv – det kræver ikke bare selvindsigt, men også gennemsigtighed. Erhvervsstyrelsen er en offentlighed overøvrighed, der skal se efter, at det går nogenlunde korrekt til i fondene.

Når den krasse kritik fra styrelsen slår ekstra hårdt netop i Carlsbergfondet skyldes det, at netop denne fond styres af supereliten i Danmark, nemlig Videnskabernes Selskab.

Artiklen fortsætter under billedet Jakob Haldor Topsøe. Foto : Haldor Topsøe

Man har et standpunkt – indtil i morgen

Juniorgossipperen er sendt ud i samfundet, helt til Bornholm, for på folkemødet at gnubbe skuldre med de store drenge og kloge piger i business-Danmarks øverste cirkler. Altså hårdt arbejde, ingen fornøjelsestur, hr. junior.

Som bekendt falder forsvarsværkerne, jo længere aftenen skrider frem, og det er her, seniorgossipperen håber, at redaktionens udsendte kan rende ind i Haldor Topsøe-arvtageren Jakob Haldor Topsøe og få et ærligt svar.

Topsøe-familien har taget en strategisk beslutning om at tage en ekstern investor med ind i ejerkredsen. Så vidt så godt.

Ved den lejlighed blev Topsøe-familieoverhovedet i dagbladet Børsen spurgt til et evt. skifte på topchefposten, når der nu kommer nye ejere ind. Den 66-årige topchef Bjerne Steffen Clausen har siddet på posten siden 2011.

Jakob Haldor Topsøe lod forstå, at familien er tilfreds med Bjerne S. Clausen, og at han også er den rigtige til den næste, svære fase for virksomheden.

Nuvel, et andet svar ville da også øjeblikkelig have fældet topchefen. Så mon ikke det også her gælder, at »man har et standpunkt – indtil i morgen«.