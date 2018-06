Ugens op- og nedture i Businessland

Poulsen med et fast tag i den grønne malerkost

Ørsted-topchefen Henrik Poulsen fortsætter sin skarpslipning af strategi og profil for verdens ledende havvindmøllevirksomhed. Nu sættes elforretningen til salg, og det skulle efter sigende give Ørsted et provenu på plus/minus 10 mia. kroner til den »grønne vækststrategi«.

Der males med den helt store, grønne malerpensel hos Ørsted-folket. Klar strategi, klar formidling og klar eksekvering. Håbet er at kunne lave grøn business selv uden offentlige støttekroner.

Børsfolket er vild med Henrik Poulsen, og ja, man tør slet ikke – på aktionærernes vegne – tænke på, hvad der ville ske med aktien, hvis der pludselig kom en meddelelse om, at Henrik Poulsen har fundet andre og større græsgange.

Foreløbig kører Ørsted og Poulsen parløb, og umiddelbart er det ikke let at se, hvor grænsen for Ørsteds vækststrategi i grunden er.

Direktør Christian Frigast fra Danmarks største kapitalfond, Axcel.

Frigast – snart med kors og bånd og stjerner på

Mr. Kapitalfond i Danmark, Axcels stifter og ansigt udadtil, Christian Frigast, har kastet sig over noget, der vel nærmest må betegnes som uegennyttig virksomhed til nytte for samfundet. Uden det store i honorarkassen. Og respekt for det.

Frigast har sagt ja til næsformandsposten i PostNord. Pyha, Frigast. Det økonomisk skamskudte dansk-svenske statslige postselskab, som har været så frygteligt meget igennem, og hvor de to ejere, Sverige og Danmark, har haft svært ved at enes om at fordele tabene over de senere år.

Så galt var det i PostNord, at da formanden, danske Jens Moberg, annoncerede sin exit i foråret, ja, så var der ikke nogen til at tage over, og Moberg måtte fortsætte nogle måneder. Nu er der fundet en ny formand, den 69-årige svenske erhvervsmand Christian W. Jansson.

Spørgsmålet er nu, om Janssons fristelser og Frigasts ideer kan genrejse posten. Hvis ja, må der være både »kors og bånd og stjerner« klar.

Danmarks Landstræner Åke Hareide.

Åke Hareide med superb ledelse af egoer

Svært at forstå, at den hyggelige nordmand og landstræner for det danske VM-landshold i den grad kan splitte befolkningen i et »go« Åke og et »no-go« Åke. Åke Hareide har formået at placere de rød/hvide blandt verdens 16 bedste fodboldlande. Så ja, vi er oppe i Novo Nordisk-klassen.

Her på den fodboldgale gossipredaktion er vi fyldt med af beundring for den ledelsesopgave, som Åke Hareide i den grad er lykkedes med. At få så mange egoer til at forstå og arbejde fælles for den store forkromede målsætning. Det svarer til at lede en redaktion af journalister.

Én ting for Åke Hareide er det at lede træningen, lægge strategien og udtage de 11 i startopstillingen. Noget ganske andet er det at få formidlet budskaberne til den sultne offentlighed og dets millioner af »landstrænere«. Men også her, godt klaret Åke.

Ligesom i businessdanmark er det også i fodbold bundlinjen, der tæller. Det foreløbige regnskab er godkendt. Nu venter vi på, om der eventuelt måtte komme ekstraordinære indtægter, inden det endelige regnskab kan lægges frem.

Ateas danske direktør, Morten Felding

Katastrofe for Atea-chef

Ateas norske topchef, Steinar Sønsteby, sagde ganske vist undskyld »til alle berørte« for bestikkelsesaffæren forleden. Men nu betyder hårde fængselsstraffe og en bøde til IT-virksomheden på ti mio. kroner for at have stået bag bestikkelse, at Moderniseringsstyrelsen lægger IT-virksomheden på is. Ateas danske chef, Morten Felding, som selv har været sigtet i sagen, står med et kæmpe problem, efter at styrelsen under innovationsminister Sophie Løhde (V) indstiller alle aftaler med Atea, mens konsekvenserne af bestikkelsesdommene bliver kortlagt.

Moderniseringsstyrelsens melding kan blive katastrofal for de mange og store IT-aftaler, som Atea har med offentlige myndigheder i Danmark. Anklagemyndigheden frafaldt sigtelsen mod Morten Felding, men det var ham, der godkendte den efterhånden herostratisk berømte Dubai-tur, hvor tidligere Atea-ansatte sammen med folk fra Region Sjælland fråsede i luksus. Spørgsmålet er, hvornår Ateas norske topfigur ser behovet for at lufte ud på chefgangen.

Søren Skou.

Tilliden til Skou siver med kursen

Kursen på Mærsk-aktien falder – og det samme gør tilliden til topchef Søren Skou, som kan fejre toårsdag som koncernchef med en aktie, der bliver ved med at sive.

Aktiemarkedet tog ellers positivt mod Søren Skou, da han tiltrådte, men i dag ligger aktiekursen lavere, end da han satte sig i chefstolen. Alene i år er kursen faldet 24 pct. oven på en kapitalmarkedsdag, hvor Skou kom med vævende svar og selv svævede over vandene, som en investor udtrykker det.

Blandt gæsterne omkring bordet på toårsdagen er en stribe magtfulde, men bekymrede og uimponerede investorer, som Berlingske har talt med. En af de tunge drenge, Claus Wiinblad fra ATP, efterlyser tegn på, at virksomheden begynder at vise en bedre udikling af selve driften, og taler om for mange svipsere.

Søren Skous regeringsperiode har blandt andet budt på et stort hackerangreb, en generalforsamling, hvor formand Jim Snabe Hagemann var lovligt abstrakt, og finansdirektør Jakob Stausholms afgang – og så en svær markedssituation, som Skou ikke er herre over.

Bjarne Riis.

Cykelkoryfæ til lommerne

Rigmændene den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis og Saxo Bank-milliardæren Lars Seier Rasmussen har haft et dårligt år med deres fælles cykelsatsning Virtu Cycling Group. Første regnskabsår endte med et minus på over 21 mio. kroner, som ledelsen finder utilfredsstillende, skriver Finans.dk. Egenkapitalen er negativ med 13 mio. kroner, og der er brug for nye penge til koncernen, som i løbet af regnskabsåret har opkøbt rejseselskaber og tøjvirksomheder.

Fodboldklubben Brøndbys hovedaktionær, Jan Bech Andersen, er netop trådt ind i ejerkredsen i selskabet, som torsdag skiftede navn fra Riis Seier Project for »at sikre en klar rød tråd i alle koncernens aktiviteter fremadrettet«, som det hedder i en pressemeddelelse.