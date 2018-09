Ugens op- og nedture i Businessland: Højhus i Brande, kapitalfond i pinlig sag og farvel til Uber

Højesteret har effektivt slukket for transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olsens liberale drøm om et Uber i Danmark (Foto: Jens Astrup/Scanpix 2018)

Konkurrencestyrelsens direktør Jakob Hald (tv.) har lidt flere eklatante nederlag og beskyldes nu for at tage sager op på et for tyndt grundlag. Det er Konkurrencerådets formand Christian Schultz til højre.

Brande bygger mod himlen

»Think big« lød mantraet på et skilt, byggematadoren Kurt Thorsen havde stående på sit skrivebord.

Om rigmanden Anders Holch Povlsen har et »Think big«-skilt stående i sit hjørnekontor, er uvist, og Bestseller-milliardæren er sandsynligvis også fri for at blive sammenlignet med Kurt Thorsen. Ikke desto mindre tænker Holch Povlsen i den grad stort, når han – hvis ellers de kommunale myndigheder giver grønt lys – næste år sætter spaden i jorden til et højhus på 320 meter i hjembyen Brande, hvor Bestseller har domicil.

Foreløbig er der ikke meget konkret på bordet, blot nogle science fiction-tegninger af et højhus på en bar mark. Men pyt, det tyder i hvert fald på, at Anders Holch Povlsen tænker stort og langt frem i tiden, ligesom det må betegnes som en kontant kærlighedserklæring til byen Brande.

Hvad højhuset Brande Village & Tower skal huse, er uvist. Men med regeringens hidsige udflytningsræs kunne det tænkes, at der falder en offentlig styrelse eller tre af til Brande og omegn.

Danfoss-arvinger endnu ikke tørre bag ørerne

Danfoss-arvinger endnu ikke tørre bag ørerne

Nu vi er ved familieoverhoveder, så har et andet jysk familieoverhoved – Jørgen Mads Clausen fra Danfoss-koncernen – besluttet, at næste generation endnu ikke er klar til at tage over. Det fortæller han til Finans.dk.

Jørgen Mads Clausen er søn af stifteren Mads Clausen, og sønnen har selv siddet som både adm. direktør og nu som formand. Snart runder han 70 år, og han har derfor set sig om i familiekredsen efter en arvtager i toppen. Men de er ikke klar, konstaterer Jørgen Mads Clausen. Derfor bliver den næste på formandsposten en mand eller en kvinde udefra.

Respekt for, at familieoverhovedet har klarhed nok til at erkende, at det på dette tidspunkt er nødvendigt at få et stærkt hoved ind udefra.

Gossipredaktionen har det selv helt inde på livet. Juniorgossipperen er i denne måned fritaget for tjeneste i det daglige for at arbejde benhårdt på at udvikle og skabe landets bedste businessunivers. Det ser lovende ud, men han er endnu ikke klar til at overtage posten som seniorgossipper.

Gubi-Olsen scorer milliarden

Gubi-Olsen scorer milliarden

Efter således at have hyldet to jyske fyrtårne er det på tide igen at komme hjem til København, nærmere bestemt Nordhavn. Her holder stilikonvirksomheden Gubi til. Design og salg af lamper og møbler i den dyre ende.

Gubi blev stiftet af Bjarke Olsen for nogle årtier siden, men det er sønnen Jacob Gudmund Olsen, der har banket virksomheden op til noget stort. Så stort faktisk, at kapitalfonden Axcel i foråret 2018 lagde 1,3 mia. kr. for en 60 procents andel af Gubi-virksomheden.

Det viser det seneste regnskab fra Jacob Gudmund Olsens selskab JGO Holding af 30/6 1999. Og hvad er pengene så investeret i? Tjah, skal man tro det regnskab, der sluttede 30. juni 2018, så ligger de foreløbig i kontanter, men mon ikke en iværksættertype som Jacob Gudmand Olsen har ideer til, hvad 1,3 mia. kr. kan bruges til.

Interessant bliver det at følge, om Jacob Gudmund Olsen på længere sigt kan affinde sig med ikke at være herre i eget hus.

Nederlag i rap

Konkurrencestyrelsens chef, Jakob Hald, har gennem de seneste måneder lidt en række forsmædelige nederlag i sin kamp for fri konkurrence. Nu bliver den tidligere afdelingschef i Skatteministeriet, som afløste Agnete Gersing i 2015, voldsomt kritiseret i Jyllands-Posten for at tage sager op på et for tyndt grundlag og for at trække store ressourcer ud af dansk erhvervsliv via langtrukne konkurrencesager.

Først tabte styrelsen den såkaldte Ørsted-sag i landsretten i maj, så fik vagthunden et drag over nakken i Sø- og Handelsretten i en sag mod et konsortium af vejstribefirmaer, og i sidste uge droppede styrelsen en sag om mulig overtrædelse af fusionsregler mod to revisionsfirmaer, EY og KPMG. Endelig vandt en påstået tagpap-klike en delsejr i Konkurrenceankenævnet. Nævnet slog ifølge Børsen fast i onsdags, at Konkurrencerådet ikke med den fornødne sikkerhed har godtgjort, at kliken har holdt konkurrenter ude. Konkurrencevagthund taber dyrebar autoritet.

Partner i kapitalfonden FSN Capital Thomas Broe-Andersen forlanger en milliard kr. i erstatning efter en skandaløs handel med Gram Equipment.

Kapitalfond i pinlig sag

Kapitalfonden FSN Capitals opkøb af den sønderjyske fryserproducent Gram Equipment er endt i en skandale, og kapitalfonden sagsøger nu ifølge Børsen både Grams ledelse og sælgeren, den svenske kapitalfond Procuritas, med krav om erstatning tæt på milliarden. FSN købte Gram ultimo december 2017 i forventning om et overskud på 100 mio. kr., men ved revisionen i februar endte bundlinjen med et underskud på 183 mio. kr.

Det er da også for galt – eller hvad? Kunne FSN-partner Thomas Broe-Andersen ikke have set sig bedre for? Er der ikke noget, der hedder due diligence nu om dage? Hvordan kunne FSN Capital overse en så voldsom diskrepans mellem salgssnak og virkelighed?

Thomas Broe-Andersen afviser, at kapitalfonden ikke har gjort sit arbejde godt nok, inden man skrev under på købsaftalen og forsikrer om, at den sædvanlige hær af rådgivere har gennemtygget kølefirmaet, inden købsaftalen blev underskrevet. Tjoh – man må så blot håbe, at de honorarer, FSN har betalt sine rådgivere, ikke har været alt for høje.

Farvel til liberal drøm

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) måtte torsdag en gang for alle vinke farvel til drømmen om billig og fleksibel transport med kørselstjenesten Uber i Danmark, og fire chauffører fra Uber må nu se frem til kæmpebøder for ulovlig taxikørsel på tilsammen 700.000 kroner.

Sagen er den foreløbige kulmination på et årelangt juridisk tovtrækkeri om, hvorvidt kørselstjenesten er lovlig eller ej. Nu har Højesteret talt, og Danmarks højeste retsinstans stadfæstede landsrettens dom, der kender brugen af kørelstjenesten ulovlig. Dommen betyder, at én enkelt chauffør alene får en bøde på en halv mio. kr.

Sammen med partifællen Joachim B. Olsen har Ole Birk Olsen forsvaret Uber og også selv benyttet sig af kørselstjenesten, og selv om Ole Birk Olesen som transportminister har medansvaret for den »uliberale« taxilov, så er der næppe tvivl om, at han og Liberal Alliance havde ønsket, at Uber havde fortsat i Danmark. Et liberalt projekt er afgået ved døden.