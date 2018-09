Ugens dilemma: Når sygemeldingen muligvis ikke er reel

Kurt er leder af indkøbsafdelingen i en mellemstor virksomhed. Hans dygtige medarbejder Kasper er for tiden sygemeldt med en form for betændelsestilstand. Problemet er, at Kurt mistænker Kasper for at have givet en sygemelding, der ikke er helt reel.

Kurts mistanke bliver forstærket, da han møder en gammel bekendt, der nu er leder i en konkurrerende virksomhed. Hun begynder kort inde i samtalen at spørge ind til Kaspers kvalifikationer.

Kurt har en nagende mistanke om, at Kasper er kørt træt i jobbet, har meldt sig syg, og er ved at søge hen til den konkurrerende virksomhed. Han er dog i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Han er sikker på, at han har ret i sin mistanke, men samtidig ved han, at det er problematisk at udfordre medarbejderes sygemeldinger. Kasper har i øvrigt levet op til alle virksomhedens krav om lægeerklæringer og sygefraværssamtaler.