Udlandseventyr har ikke altid en lykkelig slutning

Ikke alle eventyr ender lykkeligt. Det må mange af de danskere, som bliver udstationeret, indse. Umiddelbart ligner det måske en drømmemulighed, når far eller mor kommer hjem og fortæller resten af familien, at der er mulighed for at flytte tre år til Brasilien eller fire år til Spanien.

Men ender udlandsopholdet med frustrationer, ulykkelige børn eller måske endda et opløst parforhold, kan de fleste nok hurtigt blive enige om, at det er en alt for høj pris at betale.

Det er ikke bare en lille håndfuld få udvalgte danskere, der tilbringer en del af arbejdslivet som udstationeret. Ifølge en artikel om emnet, som Berlingske bragte i begyndelsen af året, var 172.000 danskere i 2013 udstationeret, og tallet er voksende.

Blandt ledere trives drømmen også hos mange om at tilbringe en del af karrieren på arbejdspladser uden for Danmarks grænser.

I den seneste udgave af Ledernes jobskifteundersøgelse, som vi årligt gennemfører midt på året i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, var det fem procent af de adspurgte ledere, som svarede, at de forestiller sig, at karrieren skal fortsætte i udlandet.

Og dykker man ned i den andel, som har planer om at skifte job, og spørger, om de vil »være villige til at flytte til udlandet i forbindelse med jobskifte«, er det faktisk næsten halvdelen, 43 procent, som svarer ja.

Jeg kender flere eksempler på, at det har været en rigtig god og udbytterig oplevelse for ledere og deres familier at bo i en periode i udlandet.

Ikke kun lederen er kommet hjem med gode erfaringer og ny viden om at lede medarbejdere i andre kulturer og med andre forventninger til dét at blive ledet, end normen er i Danmark – heldigvis kommer resten af familien ofte også hjem med oplevelser for livet og blandt andet uvurderlige nye sproglige kundskaber.

Men artiklen i Berlingske fortæller også historien om, hvor galt det også kan gå. Her siger psykolog Maria Kofod Techow, der er afdelingsleder i Center for Familieudvikling, at det desværre ikke er sjældent, at familier går i opløsning i forbindelse med udstationering.

»Ofte er virksomheder udelukkende fokuseret på medarbejderen og hans eller hendes parathed, vilje og evne til at arbejde ude. Resten af familien tænker man ikke ind på samme måde,« forklarer psykologen.

Deri ligger desværre nok en faldgrube for mange virksomheder, at man i sin begejstring over at have fundet den rette kvinde til det rette job i et udenlandsk datterselskab eller en afdeling af den danske virksomhed i udlandet tager for givet, at når først Gert eller Grethe sidder i det nye job i Kroatien eller Kina, bliver det også pr. automatik en fantastisk oplevelse for hele familien.

Grundlæggende handler det om, at et job- og bopælsskifte til udlandet skal være gennemtænkt.

Dels angår beslutningen ikke kun lederen selv, men i høj grad også familien. Dels viser erfaringen, at man ikke nødvendigvis finder et nyt godt job i Danmark, når udlands­eventyret slutter. Rent faktisk oplever en del ledere, at de har svært ved at få anerkendelse for udlandserfaringen og bliver nødt til at gå ned i niveau, når de kommer tilbage til Danmark efter en periode i udlandet.

Det er en fejl at tro, at man kan sammenligne en flytning til udlandet med en flytning mellem to byer i Danmark. Skifter lederen job mellem to virksomheder i samme region i Danmark uden at falde til i det nye job, er det selvfølgelig en udfordring, der skal løses, men det er ikke noget, der nødvendigvis vender op og ned på hele familiens liv.

Rykker man først familien med til udlandet væk fra venner og netværk, er det en slags point of no return.

Der skal ikke kun være lagt planer for lederens nye jobliv, men også for, hvad ægtefællen skal tage sig til, hvor børnene skal gå i skole – og, ikke mindst, hvad der skal ske, når familien vender hjem igen.

Vibeke Skytte er direktør i interesseorganisationen Lederne