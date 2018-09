Transparens i talentudviklingen er vejen frem

Sidste uges dilemma handlede om butikschefen Per, som er chef for fire dygtige salgsledere. Han var i tvivl, om han kunne tillade sig kun at sende den ene af dem, Sofie, på efteruddannelse.

Michael Uhrenholt, ledelsesrådgiver hos Lederne, er slet ikke i tvivl om, hvad Per er nødt til at gøre som det allerførste.

»Man er nødt til at have en vedtaget, gennemsigtig og klar politik i virksomheden, når det kommer til talentudvikling. Per skal derfor virkelig slå et slag for at få indført en sådan politik, som alle kender til. Det vil gøre det langt mere reelt, når man udnævner nye talenter, og samtidig meget sværere for dem, der føler sig forbigået, at skabe splid og stridigheder internt, for de har jo kendt til rammerne på forhånd,« påpeger Michael Uhrenholt.

Når det er sagt, anbefaler Michael Uhrenholt, at Per vælger at gå med løsning nummer 2.

»Per har jo gået og holdt øje med de fire salgsledere, og Sofie er bare den, der har udmærket sig. Hun har gjort en forskel, og hvis Per kan se, at hun er gjort af et stof, som virksomheden har brug for på længere sigt, skal han ikke tøve med at udnævne hende til kronprinsen blandt de nye ledertalenter,« siger Michael Uhrenholt.

Han understreger dog, at det er utroligt vigtigt, at Per fortæller hvorfor, han har valgt at satse på Sofie som det nye store talent. Han fremhæver transparens som et nøgleord.

»Når Per fortæller, hvorfor han har valgt at udnævne Sofie og sende hende afsted på efteruddannelsen, skal han samtidig understrege over for de andre salgsledere, at de stadigvæk har masser af muligheder for også at udmærke sig. Der er stadigvæk masser af plads til dem i virksomheden. I denne omgang er det bare Sofie, der har ligget klart forrest i feltet,« forklarer Michael Uhrenholt.

Slutteligt siger ledelsesrådgiveren:

»Talentudvikling har intet at gøre med alder. Lige i Pers tilfælde var det fire unge talenter, men det kunne ligeså godt have været fire midaldrende talenter, der kunne udvikles,« slår Michael Uhrenholt fast.