Topchefen om TDCs udfordringer: »Hvis det var let, var det ikke nær så spændende«

Nytårsaften og årsdagen for det døgn, hvor 1,3 millioner danskere havde sort skærm på grund af en »bevidst skadelig handling« mod landets største TV-leverandør, TDCs YouSee, er lige rundt om hjørnet. Siden da har TDC fortsat arbejdet med at forbedre sikkerheden, for sådan noget må bare ikke kunne ske, lyder det fra topchefen, Pernille Erenbjerg, der ligesom resten af befolkningen var vidne til nytårsnedbruddet. Halvandet år forinden var hun tiltrådt som øverste chef i virksomheden.

»Jeg vidste jo godt, da jeg gik til opgaven, at der var kriser, der var til at få øje på også. Der er de kriser, man arbejder med til dagligt, og så er der dem, der sker som et lynnedslag. Det her var klart den sidste af slagsen og langt mere alvorligt end noget andet, jeg har været ude for i mine ti år i TDC,« fortæller hun i »Hjørnekontoret«.

I TDC er man forberedt på forskellige grader af nedbrud og problemer i form af kabler, der bliver gravet over, men nytårsaften var af en særlig grad, de kalder »Code Black«.

»Det her var en af de allerværste, fordi det også potentielt rører ved nationale sikkerhedsaspekter, som gjorde det en del mere dramatisk end spørgsmålet om at sende dronningens nytårstale,« forklarer hun.

TDC saver i egen gren

Når TDC ikke kæmper med signalnedbrud, døjer selskabet med seerflugt og danskernes skiftende TV-vaner. På et år har TDC mistet 70.000 TV-kunder i Danmark, og en tredjedel af de 1,3 millioner YouSee-kunder har nu kun den lille TV-pakke – typisk sidste skridt, før man siger sit TV-abonnement op og vælger at bruge streamingtjenester på nettet i stedet.

»Før i tiden kunne man sidde og lave tiårsplaner og ramme nogenlunde rigtigt. Det gør man helt sikkert ikke i dag. Man bliver nødt til at stille spørgsmål som: Hvordan kan vi blive ved med at være relevante for vores kunder?«

Pernille Erenbjergs første opgave som topchef blev derfor også at udskifte en del ledere til fordel for profiler med fingeren på pulsen.

TDCs YouSee har fundet inspiration hos streamingtjenester som Netflix og HBO og har sammen med onlineuniverset ChriChri skabt TV-platformen ChriChriTV, som man også producerer en del originalt indhold til. Man kan fristes til at spørge, hvorfor Danmarks største telekoncern ikke har tænkt på at følge i fodsporene på de amerikanske succeshistorier noget før.

»Vi kommer ikke til at tjene det samme på det, som vi gør på den TV-forretning, vi har – faktisk saver det lidt ind i den gren, vi allerede sidder på. Og når man har et forretningsområde, som går nogenlunde fornuftigt, så glemmer man at spørge sig selv, om det kunne gå endnu bedre. Om man alligevel skulle tage nogle radikale beslutninger,« lyder det fra Pernille Erenbjerg, der understreger, at koncernen bliver nødt til at kunne meget mere, når det kommer til indhold.

Hvis det er let, er det ikke spændende

Pernille Erenbjerg lægger ikke skjul på sin ærgrelse over, at TDC ikke satsede på at sælge TV-bokse noget før. Nu er det et kapløb med tiden for at få boksene ud til flest muligt, siger hun.

»I dag er det lysende klart, at hvis ikke du har en digital brugerinterface ude hos kunderne, er det utroligt svært at få nye tjenester ud og blive ved med at være relevant. Den eneste læring i det her er, at når man finder kerne­ydelsen i sin forretning, bliver man nødt til hele tiden at udvikle og investere i den.«

Pernille Erenbjerg understreger dog, at selv om man er først med noget, er det ikke sikkert, at man vinder. Og selv om hun har haft nok at se til i de to år, hun har siddet på posten som topchef, er det de store problematikker og kriser, som er med til at gøre jobbet interessant. Det værste, man kan gøre, er at blive lammet af frygt.

»Ethvert topjob er svært, men det er klart, at der er mange ting, der er svære her. Og rigtigt mange ting samtidig. Hvis det var let, var det ikke nær så spændende. Nytårsnedbruddet havde vi dog nok alle sammen gerne været foruden.«