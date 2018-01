Topchef for 53.000: ”Jeg har aldrig stræbt efter at blive leder”

Dansk Supermarkeds koncerndirektør, Per Bank, er en mand, man godt kan blive forpustet af at lytte til. Både fordi han taler hurtigt, men også fordi det virker som om, han formår at være alle steder samtidig.

Det ene øjeblik retter han på bananer på hylderne i en Netto-butik, det næste taler han med butikschefer eller besøger konkurrenternes supermarkeder – ”for man skal have styr på, hvad de går og laver”, fortalte han, da han i december var hovedtaler til konferencen Ledelse der styrker.

Den tidligere topchef hos først Coop og senere Storbritanniens største dagligvarekæde Tesco har en no bullshit-tilgang til det at være leder, og han kører den 53.000-store mand store butik uden omsvøb.

»Jeg siger tingene, som de er og laver ikke om på mig selv. Medarbejderne ved, hvor de har mig. Når vi har diskuteret færdig, kan vi enten være enige eller uenige, men medarbejderne ved, hvad de får, og jeg er den samme dagen efter,« siger Per Bank.

Gør dig umage

Den 50-årige Per Bank er uddannet produktionsingeniør. Den baggrund har givet ham et solidt rygstød til at jonglere med fakta, tal og logistik og kunne analysere sig frem til at løse mange forskellige problemstillinger. Men ellers mener han ikke, uddannelsen har haft den store betydning for hans karriere.

Det har til gengæld en simpel leveregel om altid at gøre sig umage. Per Bank har aldrig selv haft en langsigtet plan om at nå til tops, siger han. Måske fordi han har haft travlt med at fokusere på det igangværende.

»Jeg har aldrig stræbt efter at blive topleder, men har kæmpet for gøre det så godt som muligt i det, jeg nu var i, og så er der sket noget karrieremæssigt. Jeg mener, man bør gøre sig umage for at skabe resultater, hvor man er, i stedet for hele tiden at være på vej videre. Mange af de unge har så travlt med, hvad de skal nå,« siger han.

Faktisk er jagten på en lederstilling en af de dårlige grunde til at kvitte sit job, ifølge IDAs karriererådgivning.

Lær butikken at kende

At gøre det godt som leder handler om at kende forretningen til bunds og være til stede, mener Per Bank, der selv gør en dyd af at komme ud og tale med alle på tværs i organisationen.

»Det er både vigtigt og sjovt at komme ud i butikkerne og tale med medarbejderne, og opleve den gejst, de har. Gå nu op og ned og på tværs i organisationen, det giver en hel masse,« siger Per Bank.

Det handler i høj grad også om at få styr på driftsmonsteret og skabe tid til ledelse.

For Per Bank handler lederrollen blandt andet om at kopiere de bedste løsninger ude fra verden, at rette fejl og komme af med alt det, der ikke virker – herunder medarbejdere. Og selvom Per Bank har ry for at være en af de mere tough ledere herhjemme, så er afskedigelser bestemt ikke en af hans yndlingsopgaver, men:

»Det er en del af jobbet at arbejde med low performance. Du må se på, hvad der er galt, og om du kan gøre noget, for at det bliver bedre? Hvis ikke, må du skille dig af med medarbejderen og komme videre.

Slingrekurs, tøven og dans om den varme grød er ikke Per Banks måde at gøre tingene på. En leder skal turde at gå ind i en konflikt.«

Som han siger:

»Jeg truer aldrig. Jeg eksekverer bare.«

Vær flittig, mens du har det sjovt

Nu venter en ny udfordring af den blødere slags Per Bank. For efter at Mærsk har solgt sin sidste

aktiepost i Dansk Supermarked til Salling-fondene, er købmandsgiganten nu tunet ind på den

socialt ansvarlige vej.

»Det her med at få hjertet med og fortælle om alt det gode vi gør, det bliver en vigtig opgave fremover. Nu går de penge, vi tjener tilbage i virksomheden, tilbage til arbejdspladser og til almennyttige formål. Vi skal fortælle om alt det, vi gør for flygtninge, for folk på kanten af arbejdsmarkedet, for at stoppe madspild og så videre. Det har vi ikke været så gode til indtil nu. De historier kan vi fortælle med langt større troværdighed fremadrettet.«

Det er naturligvis godt for organisationens omdømme at sprede kendskabet til det sociale ansvar de tager på sig, men det er også en kæmpe motivation for medarbejderne, når deres arbejde har et højere formål.

Fokusér på det du er i

Nye opgaver som ovenstående løses bedst med flid, mener Per Bank, og hans råd til andre, der drømmer om at blive topledere er at holde fokus på at være flittige og levere resultater her og nu.

»Man skal arbejde benhårdt, være entusiastisk og lade være med at tænke på, hvad man skal næste gang eller næste gang igen … Levér bare resultaterne i dag. Hvis man gør det, så bliver man også opdaget,« siger Per Bank.

Sådan har han selv gjort, og det er jo gået meget godt.

»Jeg er egentlig altid bare gået rigtig meget op i at gøre det godt, hvor jeg var og levere nogle gode resultater. Jeg har aldrig haft ambitioner om at komme til næste gang, men har været sindssygt fokuseret på det, jeg har lavet, og så er mulighederne kommet.«



Oprindeligt bragt på universe.ida.dk.