Store virksomheder finder nye medarbejdere med kunstig intelligens

Tre åbne spørgsmål. Det er, hvad virksomheder som Hugo Boss og Coca Cola udsætter håbefulde ansøgere for i stedet for at kigge på deres alenlange cv’er om topuniversiteter og erhvervserfaring. Og hvem bedømmer så svarene og finder den rigtige kandidat? Det gør en kunstig intelligens såmænd.

Det er den fire år gamle kinesiske startup Seedlink, der har udviklet den alternative ansættelsesproces og den kunstige intelligens, der skal finde frem til de rette kandidater til et specifikt job. Og det er ifølge hollandske Roeland de With fra Seedlink et opgør med de traditionelle vurderingsredskaber.

”Mange baserer deres ansættelser på traditionelle vurderingsredskaber såsom cv’er, IQ-test og følgebreve, og vi mener, at det har en meget lav forudsigelsesværdi, når det kommer til arbejdspræstation. Vi ser, at der er mange fejlansættelser i markedet eller, at der er et mismatch mellem forventningerne til kandidaten og den faktiske rolle, han eller hun skal udfylde. Det er hverken til gavn for kandidaten eller virksomheden,” forklarer Roeland de With til IDAs teknologipodcast, Techtopia.

Et skjult potentiale

Seedlink har ifølge egne oplysninger allerede haft mere end 600.000 ansøgere gennem deres ansættelsesproces og samarbejder med 50 globale virksomheder herunder L’Oreal, Hugo Boss og Coca Cola. Hver og en af ansøgerne er i stedet for at sende et cv med deres ansøgning blevet bedt om at svare på tre spørgsmål, som Seedlink nøje har formuleret i samarbejde med den pågældende virksomhed.

Roeland de With nævner som eksempel en kandidat, der blev hyret hos den verdensomspændende kosmetikproducent L’Oreal. Med en jurabaggrund fra et middelmådigt universitet ville hun via traditionelle vurderingsværktøjer blive kasseret med det samme, da stillingen umiddelbart lagde op til en kandidat med økonomiuddannelse og selvfølgelig fra et topuniversitet. Ikke desto mindre er hun i dag meget succesfuld og leder af sin afdeling, fortæller Roeland de With til Techtopia.

”Det fortæller meget om det faktum, at vi fjerner 50 procent, måske 90 procent af cv’erne uden overhovedet at kigge på mennesket. Vi fortsætter bare med de samme mennesker fra de samme universiteter, og som lever i den samme osteklokke og har de samme forudindtagelser. Vi fortsætter med dem og håber, at de bliver succesfulde, og det er der selvfølgelig mange af dem, der bliver. Men jeg tror, der er et skjult potentiale i de andre kandidater,” siger Roeland de With, der selv blev ansat hos Seedlink på baggrund af en dom fra firmaets kunstige intelligens.

Giver lige muligheder

Og hvilken information baserer man så de tre forjættede spørgsmål på, og hvordan vurderer algoritmen svarene, der til sammen blot må fylde 100-150 ord?

I korte træk definerer Seedlink sammen med virksomheden forskellige drivere for succes og hvilke kompetencer, der er vigtige for at udfylde en bestemt stilling som fx marketing manager, IT-medarbejder eller ingeniør. Spørgsmålene bliver skræddersyet til at finde disse ting i kandidaterne, og deres svar bliver målt imod en standard baseret på succesfulde medarbejdere, der allerede er i virksomheden.

Så kan man spørge sig selv, om den form for vurdering er bedre end traditionelle HR-redskaber? Roeland de Withs argumenterer blandt andet for, at metoden fjerner den menneskelige forudintagethed og giver kvalificerede kandidater, hvis kreative formåen eller samarbejdsevne ikke ellers ville være kommet frem, mulighed for at blive taget i betragtning til en stilling.

”Vi vil udruste mennesker med lige muligheder, når de søger et job uanset recruiternes og virksomhedernes forudindtagelser om dem som kandidater. At de bedømmes på, hvem de er og ikke på et testresultat,” siger han.

Seedlinks test er ofte en del af et større ansættelsesforløb og anvendes i fx første og anden runde. Men den kunstige intelligens, som baserer sig på sprog i stedet for erhvervserfaring og uddannelse, kan ifølge Roeland de With også bruges i bredere sammenhænge.

”Sprog er så indlejret i vores hjerner og definerer, hvem vi er, at vi faktisk kan vi anvende den her teknologi til adskillige ting ud over HR. Fx kan vi også tænke på sundhed, forsikring eller politik,” mener Roeland de With.

Du kan høre hele udsendelsen på Techtopia.dk eller direkte via iTunes.

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe.