Stå ved dine ledelsesprincipper

Sidste uges dilemma handlede om journalisten Klaus, der for nylig var blevet forfremmet til teamleder.

Han har efter sin tiltrædelse indført ændringer af arbejdsgangene, som har betydet, at medarbejderne har plads til mere selvstændighed og kreativitet i deres arbejde. Nu kan han dog se, at det ikke fungerer, og han er nødt til at tage affære, hvis den røde tråd i artiklerne og kvaliteten af medarbejdernes ellers gode arbejde skal opretholdes.

For ledelsesrådgiver hos Lederne Trine Dilèng står det klart, at Klaus skal stå ved sine ledelsesprincipper.

»Som leder er det vigtigt at kende sig selv og stå fast på sin integritet og sine værdier, som danner hele grundlaget for den enkeltes ledelsesfilosofi og måde at udøve ledelse på. Er du som leder autentisk og tro mod dine værdier, smitter det af og skaber tillid og troværdighed blandt medarbejderne,« siger hun.

Trine Dilèng påpeger desuden, at det med et godt team i ryggen vil være et godt træk at inddrage medarbejderne.

»Klaus har et veletableret, dygtigt og engageret team. Med udgangspunkt i det vil jeg anbefale løsning tre, hvor Klaus holder fast på sine ledelsesprincipper og inddrager medarbejderne i udfordringerne,« siger hun.

Hun understreger i den forbindelse også, at netop kommunikationen med medarbejderne er vigtig, når der sker et ledelsesskift.

»Som leder må Klaus forvente, at indførelsen af en ny ledelsesstil og ændrede arbejdsgange tager lidt tid. Her er det vigtigt, at han hurtigt får kommunikeret til teamet, hvad han ledelsesmæssigt står for, og hvilke forandringer han gerne vil have, der kommer til at ske. Ved at dele kvalitetsudfordringerne og den manglende røde tråd i historierne med medarbejderne kan Klaus og teamet sammen finde gode løsninger og få kvaliteten i top. Involveringen skaber engagement og større ansvarlighed og er dermed med til at fastholde hans ledelsesprincip om større frihed og mere ansvar,« understreger Trine Dilèng.