Seks gode råd, hvis du vil være leder

Går du med en drøm om at klatre op i organisationen og få mere ansvar? Så kan det faktisk være en god idé at holde skarpt et fokus på det, du er i lige nu.

Men hvad gør du helt konkret, hvis du gerne vil ses som potentiel leder på din arbejdsplads? Direktør i IDA Learning, Peter Leth kommer her med sine bud.

1. Vær åben om ambitionerne

For det første er det vigtigt at turde sige det højt og være åben om dine ambitioner. Sig til din nærmeste leder, at du godt kunne tænke dig at prøve ledelse på et tidspunkt. For det er ikke noget, lederen nødvendigvis opdager af sig selv. Du kan eksempelvis sige det ved en 1 til 1-samtale, hvor du også gerne må bede om hjælp og gode råd til at nå i den retning, du ønsker. Spørg hvad der skal til, for at du kan komme derhen, hvor du gerne vil være.

2. Fortæl om dine sejre

Hvis du kan demonstrere gode resultater, er du allerede langt. Vejen til lederjobs går nemlig primært gennem interne forfremmelser. Derfor bør du fokusere på at gøre det godt i jobbet. Formulér - i samarbejde med din chef - nogle klare mål til MUS og sørg for at gøre opmærksom på det, når du når målene. Det er vigtigt, at du synliggør dine resultater, som skal understøtte virksomhedens mål og strategi. Det skal altid være substantielle resultater - altså mål du har nået.

Det kan måske være svært at skulle gøre opmærksom på sig selv på den måde. Men det kan gøres på mange måder. I Danmark har vi en kultur, hvor vi nogle gange er for tilbageholdende og ydmyge. De fleste kan godt gøre mere ud af at påpege deres succes’er.

3.Tag leder-lignende opgaver

Forsøg at få opgaver på din arbejdsplads, der har karakter af ledelse. Det er en god måde at øve sig på, for ledelse skal læres ligesom alle andre fag. Derudover kan det være en vej til at blive opdaget. Du kan eksempelvis byde ind på at skulle styre en tværgående opgave eller at få ansvaret for studentermedhjælperne. Projektledelse kan også være en god måde at teste sine lederevner og motivation for ledelse. Her skal du inspirere, motivere, afstemme forventninger, følge op på mål og så videre. Det er en god måde at afprøve nogle af disciplinerne inden for ledelse og også ofte en tilgængelig måde.

4. Hent inspiration

Få en mere erfaren leder som mentor. Det var sammen med grundig forberedelse vejen til det første lederjob for Lars Vermund Rasmussen fra Vestas.

Du kan også gøre noget mere uformelt, såsom at tage kaffemøder med folk, du er inspireret af, og som kan øse ud af deres erfaringer. Ræk ud og bed om hjælp, det er der intet problem i at gøre. Tværtimod. De fleste bliver glade og beærede over, at blive spurgt. Og når man kan sige højt, at man gerne vil nå et bestemt mål, så opnår man det ofte også.

5. Tænk både internt og eksternt

De fleste får deres første lederstilling internt. For hvis du ansætter eksternt - og altså entrerer med en, du ikke kender - løber du en større risiko. Den bedste måde at bedømme en person på, er jo ved at se konkrete resultater og hvis du kender den person, der ønsker lederstillingen og ved, hvad vedkommende står for, så løber du en mindre risiko. Dermed ikke sagt, at du ikke kan byde ind på eksterne stillinger. Der er jo stadig over 30 procent af lederstillingerne, der besættes af folk udefra, så hvorfor ikke vove pelsen? Det kan også være befriende at starte et nyt sted, hvor du kan starte forfra i en ny rolle.

6. Gå all in

Så summa summarum: Hvis du vil være leder, skal du ikke gå for stille med dørene. Byd ind, kom med dine meninger og holdninger til tingene, sæt dig selv i spil. Det viser engagement og lyst til at drive det til noget - både for dig selv og virksomheden/organisationen. Ledelse bør udspringe af lyst. Sig det højt, hvis du vil have lederansvar og kom ud af komfortzonen og på banen. Gør dig eventuelt nogle erfaringer ved at tage opgaver, der kræver discipliner inden for ledelse. på den måde overbeviser du både dig selv og andre om, at du kan. Vend janteloven om og sig: selvfølgelig kan jeg!

Artiklen er oprindeligt publiceret på IDA Universe