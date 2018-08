Når virksomheden vil benytte sig af medarbejdernes private netværk

Lotte arbejder som afdelingsleder i en større handelsvirksomhed. Det er blevet kutyme, at medarbejderne i de forskellige afdelinger bruger deres private profiler på sociale medier, når de skal reklamere for virksomheden. F.eks. når der bliver opslået nye ledige stillinger, fortælles om nye produkter, virksomhedsevents og arrangementer.

Lotte ved, at nogle af medarbejderne ikke bryder sig om at bruge deres private profiler på sociale medier i sammenhæng med deres arbejdsplads.

Hun begynder dog at mærke et øget pres ovenfra, da hendes chef Signe er begyndt at spørge, hvorfor medarbejderne i Lottes afdeling er de eneste, som ikke hjælper med at dele tingene på deres private profiler, ligesom de gør i de andre afdelinger.