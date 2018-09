Når specialisten vil være leder

Magnus arbejder i en større ingeniørvirksomhed, hvor han er afdelingschef. Han har fire teams i sin afdeling, og en af teamleder-stillingerne er ledig. Virksomhedens dygtige specialist Karen har netop taget en efteruddannelse inden for sit eget felt, og har nu bedt Magnus om at blive forfremmet til teamleder i Magnus’ afdeling.

Som del af sin efteruddannelse har Karen gennemført et projekt for virksomhedens direktion. Den administrerende direktør Mads var meget begejstret for det stykke arbejde, Karen leverede og har derfor også foreslået Magnus at forfremme Karen.

Magnus sætter rigtig stor pris på at have Karen som medarbejder, men han ser ingen lederegenskaber hos hende. Han har derfor svært ved at forsvare det over for sig selv, hvis han forfremmer hende, men samtidig vil han også gerne vise, at han sætter pris på Karens kompetencer som specialist og vil nødigt skuffe Mads.