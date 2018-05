Når sandalerne kommer med på arbejde

Mia er mellemleder i en større interesseorganisation, hvor der ikke er nogen dresscode og derfor heller ikke noget regelsæt for medarbejdernes påklædning i sommervarmen. Mia har ikke tidligere oplevet problemer med nogen medarbejders tøjvalg på arbejdspladsen. Hun synes medarbejderne er gode til selv at vurdere, hvordan de skal klæde sig efter sommervejret og samtidig være præsentable og professionelle.

Hun er nu kommet i et dilemma, da den nyansatte medarbejder Thomas har svært ved at afkode, hvad kulturen er i forhold til sommerpåklædning. Thomas er gentagne gange kommet på arbejde i sandaler og shorts. Det har givet anledning til snak blandt hans kollegaer som mener, at det sender et forkert signal til de besøgende.

Mia er i tvivl om, hvorvidt hun bør tage fat i Thomas, da der jo ikke er nedskrevne regler for, hvordan medarbejderne skal gå klædt.