Når medarbejderen vil på orlov igen og igen

Hans Peter har for tre måneder siden overtaget ansvaret for en it-afdeling med 12 medarbejdere. Afdelingens suverænt dygtigste konsulent er også eventyrer. Derfor har han hen over de seneste ti år tre gange taget til Himalaya i vintermånederne.

De første to gange fik han bevilliget orlov, men da en ny it-chef kom til, var det slut. Derfor sagde medarbejderen op sidst på efteråret og fik en ledig stilling i firmaet igen i april, da han var tilbage fra Østen.

Nu er det efterår igen, og medarbejderen har bedt om fire måneders orlov fra 1 november. Det sker samtidig med, at arbejdspresset vokser, fordi en stor ordre skal leveres ved årets udgang.

Hans Peter kan dårligt undvære medarbejderen og ved, at han er svær at erstatte. Omvendt ved han også, at medarbejderen kan finde på at sige op på stedet, hvis han ikke får orlov.

Hvad skal Hans Peter gøre?