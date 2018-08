Når medarbejderen ønsker at stoppe ved gensidig aftale

Afdelingslederen Theresa har længe holdt ekstra øje med medarbejderen Kenneth, der har været ansat i virksomheden i 17 år. Hun synes, at Kenneth er ved at falde af på den. Han har flere spredte sygedage og laver en del fejl. Det virker, som om han måske ikke længere trives i jobbet. Theresa har længe villet tage en snak med Kenneth.

Inden hun får tid til at tage fat i ham, henvender Kenneth sig selv til hende. Han pointerer en række forhold ved sin arbejdssituation, som han ikke er tilfreds med, og gør det i samme åndedrag klart, at han ikke selv ønsker at opsige sin stilling. I stedet lægger han op til, at de indgår en gensidig aftale om samarbejdets ophør.

Theresa er meget i tvivl om, hvad hun skal stille op. Især fordi virksomheden har så travlt, at hun helst ikke vil undvære Kenneth lige nu.