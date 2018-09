Når lederens egne principper trues

Klaus har arbejdet som journalist på det samme lokale dagblad de seneste fem år. For fire måneder siden blev han forfremmet til teamleder for sportsredaktionen.

Klaus har arbejdet som journalist på det samme lokale dagblad de seneste fem år. For fire måneder siden blev han forfremmet til teamleder for sportsredaktionen.

Da Klaus var journalist, blev han ofte frustreret over, at han havde meget lidt frihed i sine arbejdsopgaver, og han følte sig kontrolleret i sit arbejde af den daværende teamleder Martin. Nu, da Klaus selv er teamleder, er det derfor vigtigt for ham, at der er plads til mere kreativitet og selvstændighed i teamets arbejde og mindre kontrol. Han indførte derfor kort efter sin tiltrædelse ændringer af arbejdsgangene.

Nu kan Klaus dog se, at det ikke fungerer. Hans medarbejdere leverer generelt et godt stykke arbejde, men der mangler en overordnet rød tråd i artiklerne. Det halter også lidt med kvaliteten, da der ofte er småfejl, som kunne være blevet fanget ved en ekstra kontrol.