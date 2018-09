Når lederen vil udvikle et enkelt ledertalent

Per arbejder som butikschef i et stort møbelvarehus. Han er chef for fire unge salgsledere, som er ansvarlige for hvert deres område.

De er allesammen dygtige, men Per har især lagt mærke til den ene mellemleder, Sofie, som virkelig har udmærket sig. Hun tager mange positive initiativer, og besidder en stor del af de kompetencer, som Per kigger efter i en leder. Han kan se, at med den rette træning og uddannelse kan hun blive et kæmpe aktiv for virksomheden på længere sigt.

Per vil derfor gerne sende Sofie på en efteruddannelse, som vil koste de fleste uddannelseskroner, Per har til rådighed i indeværende år. Men han er i tvivl. Han er bange for, at det vil skabe splid mellem salgslederne, og at de andre føler sig forbigået.