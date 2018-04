Når lederen tilbydes job på lavere niveau

Han søger flere job om ugen men har samtidig meget svært med at få dagene til at gå. Han har det skidt med ikke at have et arbejde at stå op til.

En dag bliver han tilbudt et job som butiksassistent i en af nabobutikkerne.

Han kan godt lide at arbejde i butik og har rigtig meget lyst til at komme i gang med at arbejde igen. Men han frygter samtidig, at det vil skade hans karriere at acceptere et job på et lavere niveau. Desuden er han bange for, at jobbet kan blive en sovepude, så han ikke får søgt de ledige stillinger som butikschef, der trods alt er inden for pendlerafstand.





Kilde: lederne.dk