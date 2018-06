Når koncentrationen er taget på sommerferie

Emil er leder for et team af sælgere hos en større televirksomhed. Sommerferieperioden er lige om hjørnet og de høje temperaturer har allerede meldt deres ankomst. Det har skabt en del mere snak i afdelingen, hvor der nu hyppigt diskuteres rejsedestinationer og sommerferie. Medarbejderne er pligtopfyldende og gode til deres arbejde og Emil har derfor syntes, det var helt ok med den ekstra snak om feriedrømme.

Der er bare én udfordring, medarbejderen Trine, som er begyndt at tage lige lovlig meget forskud på ferieglæderne. Så meget at hendes salgstal er dalende, frokostpauserne længere og kaffesnakke flere. Emil ved, at den manglende koncentration skyldes hendes længe planlagte tur til Indien, men ønsker ikke, at tendensen skal sprede sig.