Når hverken direktør eller medarbejdere bakker op om sikkerheden

Dorthe arbejder som produktionschef i en virksomhed, hvor der håndteres ætsende kemikalier.

På papiret ser alting fint ud med sikkerhedsorganisation og –procedurerne, og virksomheden har ikke oplevet ulykker i mange år. Problemet er, at Dorthes medarbejdere omgås kemikalierne lemfældigt og ikke følger sikkerhedsprocedurerne.

Dorthe har påpeget det over for sine medarbejdere flere gange, men hun har svært ved at trænge igennem til dem. Som regel går der kun et par dage fra Dorthe har påpeget problemet med sikkerhedsprocedurerne, til medarbejderne igen gør som det passer dem.

Når hun nævner det for direktøren Asger, får hun at vide, at han bakker hende op, og at der må rettes op på problemet. Men han tager ikke affære, og selv når han kommer rundt og selv ser den lemfældige omgang med de ætsende kemikalier, gør han forsat intet.