Når hjemmearbejde pludseligt ikke er tilladt

Malene er mellemleder i en stor IT-virksomhed, som bliver købt af en amerikansk gigant. De nye ejere indsætter en amerikansk toptopledelse. Den nye ledelse kommer med en anden ledelseskultur end den, medarbejderne er vant til, og det kommer blandt andet til udtryk ved, at muligheden for hjemmearbejde bliver afskaffet.

Malene har lyst til at fortælle den nye topledelse, at medarbejderne er godt utilfredse med beslutningen, og at flere nu overvejer at søge væk. Men på den anden side ønsker hun også at være loyal over for de nye topledere.