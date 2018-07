Når arbejdsbyrden hober sig op før sommerferien

Kristine arbejder som mellemleder i et større revisionsfirma.

Det er gode tider for virksomheden, og Kristine får derfor mange spændende, men også tidskrævende, opgaver.

Det er nu gået op for hende, at hun og teamet ikke kan nå at få alle deres opgaver færdige før sommerferien.

Kristine kan mærke, at hendes medarbejdere i forvejen giver den en skalle for at forsøge at nå at blive færdige, og hun vil derfor ikke lægge flere opgaver over til dem.

Nu har Kristines chef Birgit lagt endnu en stor opgave på hendes bord, og hun er i tvivl om, hvordan hun skal takle situation.

Kilde: Lederne/www.lederne.dk