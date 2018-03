Når ansøgeren har stress på sit CV

Birthe er leder i en stor tekstilvirksomhed og søger en ny marketingmedarbejder. Efter at have haft tre kandidater til samtale, har hun en klar favorit.

Men hun er betænkelig ved favoritkandidaten, Kasper, fordi han har været sygemeldt i fire måneder med stress. Han nævnte det selv til jobsamtalen og gav udtryk for, at det ikke længere var et problem. Det ligger et halvt år tilbage, men Birthe frygter tilbagefald.

Stillingen er meget krævende, og hun er bange for, at han ikke kan holde til det, men samtidig vil hun gerne ansætte den, som passer bedst til jobbet.